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Свято-Пафнутьев Боровский монастырь подключили к LTE от «Мегафона»

«Мегафон» улучшил покрытие сети в Калужской области, установив базовую станцию недалеко от Пафнутьев-Боровского монастыря. Теперь туристам и паломникам доступны стабильный голосовой сигнал и интернет.

Инженеры оператора установили новое оборудование, которое обеспечит стабильным и высокоскоростным интернетом паломников Пафнутьев-Боровского монастыря, Никольской и Дмитриевской церквей, а также жителей микрорайона Русиново города Ермолино Калужской области. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

По данным «Мегафона», самыми частыми гостями монастыря стали москвичи и петербуржцы. Более 60% от зарубежного трафика составили белорусы и туристы из стран СНГ.

«Боровский монастырь не только монашеская обитель, но и архитектурно-исторический музей, привлекающий многочисленные группы туристов, паломников и прихожан. Здесь проводятся экскурсии, организуются детские лагеря, существует вечерняя школа, библиотека и книжная лавка. Проведенные работы по строительству новой базовой станции связи, вблизи монастыря, обеспечивают абонентов «Мегафон» комфортным доступом в интернет, позволяют слушать аудиогид и совершать видео-звонки на территории музейного комплекса», - сказад директор «Мегафона» в Калужской области Антон Павленко.

Только в этом году специалисты «Мегафона» построили и модернизировали более 30 объектов связи в Калужской области. Новые телеком объекты работают в Кировском, Жуковском, Перемышльском, Людиновском и других районах Калужской области.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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