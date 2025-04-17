Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кисловская Екатерина
|17.04.2025
|Start Link оптимизировал процесс подбора сотрудников в Московской пивоваренной компании 1
Кисловская Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|HeadHunter Group - HRlink - Start Link 8 1
|1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 590 1
|Махлин Дмитрий 102 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 204 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43933 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7667 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356001, в очереди разбора - 758812.
Создано именных указателей - 173566.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.