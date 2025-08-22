Разделы

Цифровизация
|

АО «Стройдормаш» перенес ИТ-инфраструктуру в облако Cloud.ru для ускорения цифровой трансформации и внедрения ИИ-решений

АО «Стройдормаш», российский производитель бурильной техники (оборудование используется на 90% линий электропередач России и СНГ), завершил перенос ключевых сервисов и бизнес-приложений в облако Cloud.ru. Решение о миграции связано с реализацией стратегии цифровой трансформации и планами масштабного внедрения решений в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Об этом CNews сообщили представители Cloud․ru.

В рамках проекта с марта по май 2025 г. в облачной инфраструктуре Cloud.ru были размещены сервисы бизнес-аналитики, систем управления идентификацией, поддержки пользователей, партнерского доступа, тестовые экземпляры ERP, а также хранилище резервных копий. Для синхронизации несовместимых версий VMware Cloud Director применялся инструмент фоновой репликации бизнес-приложений.

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой
безопасность

Ранее компания использовала сервисы другого провайдера, однако при выборе нового подрядчика основное внимание уделялось качеству, ассортименту ИИ-сервисов, устойчивости инфраструктуры и стоимости владения. Переход обеспечил новую инфраструктурную базу для планируемых ИИ-проектов, поддержку быстрого масштабирования ресурсов и отказоустойчивости.

Согласно данным компании, скорость развертывания новых вычислительных мощностей сократилась с нескольких недель до минут. Расширение или сокращение ресурсов теперь возможно онлайн, без вложений в физическое оборудование. В перспективе АО «Стройдормаш» планирует использовать сервис Evolution Managed Kubernetes и внедрять ИИ-агентов для оптимизации клиентских сервисов и внутренних бизнес-процессов. Например, автоматизация поиска по технической документации и стандартам предприятия.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Управление облачной инфраструктурой 2025

Россия готовится к выпуску десятков тысяч фотошаблонов для современных микросхем

Обзор: Кадровый электронный документооборот 2025

Власти отказались от импортозамещения ПО в фармацевтике. Имеющегося достаточно

Обзор: Системы управления ИТ-инфраструктурой

ФСБ ликвидировала сеть узлов связи украинских мошеннических колл-центров

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: