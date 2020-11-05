SberCloud представила обновленную облачную платформу SberCloud.Advanced

Компания SberCloud (входит в экосистему Сбера) представляет обновленную облачную платформу SberCloud.Advanced.

В рамках развития платформы компания SberCloud делает максимально доступными все облачные сервисы SberCloud.Advanced, включая новые высокотехнологичные продукты: BigData-анализ, облачные базы данных «реального времени», сервис мониторинга работы облачных приложений, бессерверные вычисления и другие облачные услуги.

Реализуя стратегию максимальной доступности облачных услуг, компания SberCloud объявляет о снижении цен на сервисы SberCloud.Advanced, увеличении количества дата-центров и расширении ИТ-инфраструктуры платформы в три раза.

Теперь новейшие облачные сервисы, соответствующие самым высоким стандартам качества, становятся доступны даже стартапам и малому бизнесу, которые смогут быстро и без инвестиций в ИТ получить безотказно работающие даже в период пиковых нагрузок сайты, хранилища и базы данных, использовать BigData-аналитику для оценки и прогноза потребительского спроса, быстро разрабатывать и разворачивать приложения с использованием микросервисов и реализовывать другие бизнес-сценарии.

В свою очередь, крупные компании и госсектор получили возможность георезервирования своей ИТ-инфраструктуры в облаке SberCloud.Advanced и гарантию сохранения непрерывности рабочих процессов в самых критических ситуациях.

SberCloud.Advanced, объединяющая более 40 высокотехнологичных облачных продуктов, является самой зрелой в России облачной платформой с наибольшим выбором интегрированных IaaS и PaaS-сервисов.

Платформа позволяет быстро создавать и эффективно управлять ИТ-инфраструктурой, приложениями и интернет-сервисами, радикально минимизирует ресурсы, требуемые для поддержания работы корпоративных ИТ-систем, и в разы увеличивает скорость вывода на рынок новых продуктов и услуг.

С ее помощью можно создавать облачные продукты и сервисы в любых областях экономики, науки и образования. От простых и надежных систем резервного копирования и ИТ-инфраструктуры целых предприятий до разворачивания умных систем электронной коммерции, аналитики на основе искусственного интеллекта и образовательных платформ дистанционного обучения.