Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

SberCloud представила обновленную облачную платформу SberCloud.Advanced

Облака

Компания SberCloud (входит в экосистему Сбера) представляет обновленную облачную платформу SberCloud.Advanced.

В рамках развития платформы компания SberCloud делает максимально доступными все облачные сервисы SberCloud.Advanced, включая новые высокотехнологичные продукты: BigData-анализ, облачные базы данных «реального времени», сервис мониторинга работы облачных приложений, бессерверные вычисления и другие облачные услуги.

Реализуя стратегию максимальной доступности облачных услуг, компания SberCloud объявляет о снижении цен на сервисы SberCloud.Advanced, увеличении количества дата-центров и расширении ИТ-инфраструктуры платформы в три раза.

Теперь новейшие облачные сервисы, соответствующие самым высоким стандартам качества, становятся доступны даже стартапам и малому бизнесу, которые смогут быстро и без инвестиций в ИТ получить безотказно работающие даже в период пиковых нагрузок сайты, хранилища и базы данных, использовать BigData-аналитику для оценки и прогноза потребительского спроса, быстро разрабатывать и разворачивать приложения с использованием микросервисов и реализовывать другие бизнес-сценарии.

В свою очередь, крупные компании и госсектор получили возможность георезервирования своей ИТ-инфраструктуры в облаке SberCloud.Advanced и гарантию сохранения непрерывности рабочих процессов в самых критических ситуациях.

SberCloud.Advanced, объединяющая более 40 высокотехнологичных облачных продуктов, является самой зрелой в России облачной платформой с наибольшим выбором интегрированных IaaS и PaaS-сервисов.

Платформа позволяет быстро создавать и эффективно управлять ИТ-инфраструктурой, приложениями и интернет-сервисами, радикально минимизирует ресурсы, требуемые для поддержания работы корпоративных ИТ-систем, и в разы увеличивает скорость вывода на рынок новых продуктов и услуг.

С ее помощью можно создавать облачные продукты и сервисы в любых областях экономики, науки и образования. От простых и надежных систем резервного копирования и ИТ-инфраструктуры целых предприятий до разворачивания умных систем электронной коммерции, аналитики на основе искусственного интеллекта и образовательных платформ дистанционного обучения.

Другие материалы рубрики

Безопасность в облаке: 10 главных ошибок

Семь распространенных мифов об облаках

Google лишит миллионы людей безлимитного облака, а оставшихся заставит платить больше

В IBM грядет раскол. «Голубой гигант» разделится на две компании

Человечество впервые в истории потратило на облака больше, чем на «обычное железо»

Найден способ сделать сайт в интернете полностью «неубиваемыми» и вечными

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как выбрать хороший смартфон в 2020 году: советы ZOOM

Как выбрать Wi-Fi роутер для дома: советы ZOOM

Техноблог

На что влияет размер матрицы камеры смартфона?

Онлайн-кинотеатры в России: сравниваем цены и возможности

Показать еще

Наука

Секрет мощных литиевых батарей — быстрые электроды

Сверхчувствительные нанотермометры устроят революцию в холодильной технике

Новая магнитная лента с плотностью записи выше, чем у SSD и дисков Blu-ray

Графитовые пленки охлаждают гаджеты, не занимая места
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online