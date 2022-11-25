Treolan стал официальным дистрибьютором StaffCop

Treolan (входит в группу «Ланит») подписал контракт на поставку программного обеспечения StaffCop с компанией «Атом безопасность», российским разработчиком программных решений в области обеспечения информационной безопасности и контроля действий персонала. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

StaffCop – программный комплекс для контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы. Он предупреждает об угрозах информационной безопасности и предотвращает утечки, обеспечивает удаленное администрирование рабочих станций, контролирует продуктивность работы сотрудников и ведет учет рабочего времени персонала, а также расследует инциденты ИБ.

Продукт представлен в трех версиях. StaffCop Enterprise – для мониторинга действий персонала за компьютерами, учета рабочего времени и контроля удаленных сотрудников. StaffCop Enterprise PRO – решение на базе Staffcop Enterprise для крупного бизнеса, обеспечивает возможность интеграции с цифровой инфраструктурой заказчика. StaffCop Enterprise ФСТЭК – сертифицированная ФСТЭК России версия StaffCop Enterprise.

Елизавета Амелина, менеджер по продукции, Treolan: «Мы рады предложить партнерам простое решение StaffCop с прозрачными тарифами и доступными скидками. Продукт легко продавать, при этом не нужно обладать сложной технической экспертизой. Все прайс-листы доступны на сайте вендора».

Программное обеспечение разработчика включено в Единый реестр российского ПО. В Treolan партнеры могут заказать бессрочные и срочные лицензии сроком на год и три месяца.

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Компания Treolan начала свою историю в 1990 г. как подразделение дистрибуции компании «Ланит». Сегодня широкопрофильный ИТ-дистрибьютор, который сотрудничает с мировыми производителями программных и аппаратных решений. Партнерская сеть Treolan насчитывает свыше 3000 компаний, сосредоточенных в 250 городах России.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.