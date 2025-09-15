Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

Security Vision выпустила обновление платформы

Вышел новый релиз платформы Security Vision 5. Обновление усиливает сценарии автоматизации, упрощает настройку интеграций и делает аналитические виджеты более гибкими — чтобы команды ИБ быстрее запускали нужные процессы и видели корректные метрики. Об этом CNews сообщили представители Security Vision.

Автоматизация и запуск процессов

Добавлен запуск вычисляемого рабочего процесса (РП) из действий карточки объекта и графа: нужный РП определяется динамически по значению входного параметра. В графе теперь можно выбирать РП из разных источников (свойства объекта/справочника, переменные, фильтры). Это сокращает количество шаблонов и ускоряет конфигурацию сценариев.

Библиотека параметров РП

Появилась единая библиотека параметров, доступная во всех рабочих процессах. Поддерживается динамическое переопределение входных параметров из нескольких источников, что гарантирует меньше дублей и ошибок при передаче данных между блоками.

Контроль лавинообразных запусков

В оповещениях и системных событиях добавлены настройки, позволяющие не порождать избыточное число экземпляров процессов при массовых операциях (например, удалениях), вплоть до запуска одного процесса на набор объектов.

Интеграции и безопасность исполнения

В коннекторе PowerShell доступен режим JEA — выполнение строго разрешенных команд без прав локального администратора. В EventLog можно подставлять параметры в имя журнала, а в HTTP-коннекторе появился Content-Type: text/csv для систем, работающих с CSV.

Аналитика и отчеты

Контейнеры под защитой: в Kaspersky поделились кейсами на российском рынке
Безопасность

Виджеты «Последовательность», «Спидометр» и «Индикатор», а также отчеты, теперь могут брать значения в качестве исходного значения переменной Результат блока — это пригодится для составных расчетов и поэтапной обработки данных.

Улучшения интерфейса

В карточках типов объектов для табличных блоков появилась ширина «по содержимому» — таблицы выглядят аккуратнее и информативнее. В выпадающих списках ссылок на справочники работает регистронезависимый поиск, а интерфейс обработчика событий стал нагляднее при большом числе правил группировки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Карточка товара за пару кликов. Как ИИ ускоряет создание продуктового контента и снижает его стоимость

Softline доплатит 799 миллионов за консолидацию ИБ-компании

Чем заменить Jira и MS Project? Обзор российского решения для комплексного управления проектами

Налоговая дисквалифицировала гендиректора «дочек» знаменитой российской ИБ-компании

Контейнеры под защитой: в Kaspersky поделились кейсами на российском рынке

Из-за отсутствия финансирования закрылся российский государственный антивирусный сканер

Конференции

CNews AI Awards 2025

Технологии искусственного интеллекта

Orion Digital Day
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?
Показать еще