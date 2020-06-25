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«Барс Груп» выпустила новую версию платформы «Своды»

Интеграция Бизнес-приложения ИТ в госсекторе

«Барс Груп», дочерняя компания Национального центра информатизации, выпустила новую версию одного из своих самых тиражируемых решений – платформы для сбора отчетности «Своды» 4.1.

В ней были полностью переработаны справочники – изменен формат их хранения, что позволило существенно увеличить производительность и уменьшить время на выполнение запросов – по некоторым из показателей в 2,5 раза. Также поменялся и формат создания региональных справочников, которые позволяют дорабатывать федеральные справочники под нужды учреждений.

Реализовано давно ожидаемое улучшение в части работы с контрольными соотношениями (методами проверки корректности вводимых данных). При выводе протокола появилась возможность не только проверять увязки, а также переходить в форму с их исходными значениями. Дополнительные изменения в увязках позволили проверять не только числовые значения, но и данные других типов.

В веб-версии добавлена возможность отображать пользователям более детальный прогресс-бар для печатных форм и обработок. Это было сделано для проектов, в которых процесс отработки данных действий занимает длительное время.

«Новая версия "Сводов" уже успешно запущена на нескольких предприятиях. Мы стремимся к тому, чтобы наш пользователь чувствовал себя комфортно при работе с нашей платформой. У нас большие планы на 2020 г., в том числе и выход еще одной версии 5.0, с ее выходом будет переработан пользовательский интерфейс, а также будет реализован новый функционал «абонентского пункта», который позволит работать с формами в офлайн-режиме», – сказал заместитель генерального директора «Барс Груп» Анатолий Младшев.



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