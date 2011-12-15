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Литвинчук Маркетинг

СОБЫТИЯ

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15.12.2011 Инверторные кондиционеры Mitsubishi Heavy Industries: будущее, которое уже наступило 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Литвинчук Маркетинг и организации, системы, технологии, персоны:

Интеллектуальные технологии 66 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 1
Daikin Industries 64 1
Mitsubishi Heavy Industries 37 1
АЯК - Биоконд 1 1
АЯК - Ассоциация Японские Кондиционеры 5 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 980 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3124 2
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2377 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1182 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 797 1
Электротехника - инвертор 167 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14927 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 656 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2756 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5104 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34458 1
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Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1589 1
Молекула - Molecula 1108 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1467 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6294 1
CNews - ZOOM.CNews 1913 1
Discovery Research Group 22 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481786, в очереди разбора - 724139.
Создано именных указателей - 203226.
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