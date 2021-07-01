Global Factoring Network присоединилась к системе онлайн-финансирования на платформе GetFinance

Global Factoring Network (ООО «Глобал факторинг нетворк рус»), предложила своим клиентам финансирование в 100% дистанционном формате на мультифакторной платформе GetFinance. Это уже 20-я факторинговая компания, подключившаяся к платформе и осуществляющая с ее помощью выдачу финансирования компаниям любого масштаба — от микропредприятий до крупного бизнеса.

В рамках онлайн-факторинга финансируются контракты по 223-ФЗ, 615-ПП РФ, 44-ФЗ и коммерческие контракты — к GetFinance подключены 782 дебитора из 70 регионов. Выдача финансирования осуществляется за 24 часа, получить факторинг может компания из любой точки России.

Управляющий партнер Global Factoring Network Алексей Примаченко сказал: «Наша компания на сегодняшний день находится в стадии активного роста – так, 1 квартал 2021 года стал одним из самых успешных в истории деятельности, отмечена позитивная динамика по всех ключевым показателям деятельности, увеличивается факторинговый портфель, растет число активных клиентов. Рассчитываем, что подключение ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС к GetFinance поможет вывести наш бизнес на новый технологический уровень, предложить клиентам из разных регионов выгодные и удобные условия финансирования, снизить издержки на оформление факторинговых сделок».

Егор Газетин, генеральный директор GetFinance, сказал: «Онлайн-факторинг – удобный инструмент для быстрого получения финансирования, пополнения оборотного капитала для компаний из разных сфер деятельности. Подключение Global Factoring Network к платформе – это в первую очередь новые возможности для клиентов, теперь у них появится доступ к большему числу предложений от различных факторинговый компаний».