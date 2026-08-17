Разделы

Бизнес Цифровизация ИТ в банках
|

«Ренессанс Банк» и Neoflex отметили 20 лет технологического партнерства

Ключевым ИТ-партнером «Ренессанс Банка», который развивает свою цифровую экосистему, на протяжении более чем двух десятилетий выступает компания Neoflex. Банк активно внедряет передовые технологии автоматизации кредитования, управления рисками, клиентских сервисов и регуляторной отчетности.

Кратное ускорение кредитных процессов

За годы цифровой эволюции «Ренессанс Банк» добился кратного ускорения кредитных процессов, радикально повысил гибкость риск-менеджмента и качество данных. Об этом сообщил Александр Шестаков, руководитель блока «Технологии» «Ренессанс Банка», подводя итоги долгосрочного партнерства организации с ИТ-компанией Neoflex.

«Построение современной ИТ-архитектуры минимизировало наши операционные риски и позволило быстро выводить на рынок востребованные цифровые продукты как для розницы, так и для корпоративного сегмента. Наш совместный опыт с Neoflex доказывает, что долгосрочное технологическое партнерство — это фундамент для непрерывного развития бизнеса банка», — отметил Александр Шестаков.

renessans_i_neoflex_20_let_vmeste.jpg

«Для Neoflex большая гордость быть частью технологической истории "Ренессанс Банка" на протяжении более чем двух десятилетий. Это пример устойчивого партнёрства, основанного на взаимном доверии и глубокой отраслевой экспертизе. Мы остаемся надежным технологическим партнёром для банка, помогая оперативно решать как стратегические задачи цифровизации, так и прикладные запросы бизнеса», — подчеркнул Юрий Корнвейц, директор по развитию бизнеса Neoflex.

Партнерство компаний началось в 2006 году с масштабного проекта по автоматизации розничного бизнеса — создания кредитного конвейера. Решение автоматизировало ключевые бизнес-процессы по продаже розничных продуктов. Оно заложило основу для интеграции внутренних сервисов банка, позволило выдать миллионы потребительских кредитов и карт, обеспечив банку лидерские позиции на розничном рынке.Следующим шагом стало усиление инструментов риск-менеджмента. В 2014 году «Ренессанс Банк» внедрил платформу Neoflex Strategy Testing Manager для проверки кредитных риск-стратегий.

Специалисты банка получили возможность пошагово тестировать логику принятия решений, перейти на еженедельные релизы рисковых политик и полностью исключить появление ошибок в промышленной среде.

В этот же период банк автоматизировал подготовку регуляторной отчётности. На базе платформы Neoflex Reporting была запущена централизованная система подготовки отчётности ЦБ РФ, расчёта резервов и показателей достаточности капитала. Платформа объединила данные из множества внутренних ИТ-систем и обеспечила сдачу достоверной отчётности регулятору в жёсткие регламентные сроки.

Новейшим этапом развития универсальной модели банка стал выход в сегмент юридических лиц в 2024 году. Команда «Ренессанс Банка» совместно с экспертами Neoflex разработала современную микросервисную архитектуру, которая объединила дистанционное банковское обслуживание, CRM, комплаенс и банковские системы, обеспечив сквозные рабочие процессы. Благодаря этому корпоративным клиентам стали доступны универсальные услуги для ведения бизнеса.

***

«Ренессанс Банк» (КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)) — универсальный банк, оказывающий услуги частным и корпоративным клиентам, один из лидирующих банков сектора потребительского кредитования в России. Входит в топ-50 крупнейших банков России, работает в 29 регионах и обслуживает свыше 18 млн клиентов. Лицензия Банка России № 3354. Официальный сайт.

Neoflex создает ИТ-платформы и решения для цифровой трансформации бизнеса, помогая заказчикам получать устойчивые конкурентные преимущества. Мы фокусируемся на оказании ИТ-услуг высочайшего качества, заказной разработке программного обеспечения и внедрении AI-инструментов, используя передовые технологии и подходы. Официальный сайт.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как открытый код становится инвестицией в российский ИТ-сектор

Ежегодный форум CNews «Технологии искусственного интеллекта» состоится 22 сентября

Михаил Гилязов, «Скала^р» (группа Rubytech): Доверенные ПАК — это стратегия, а не вынужденная мера

Погиб глава ИТ и информационной безопасности важного российского банка

Евгений Зенин, Руслан Верчинов, Depo Computers: У нас есть ответ на риски ЦОД, связанные с угрозами БПЛА

Конференция CNews «Практика импортозамещения 2026» состоится 1 октября

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие инверторные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2026 году: выбор ZOOM

Скрытые ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще