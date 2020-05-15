Гиперконвергентная инфраструктура на базе ПО «Росплатформы» поддерживает РЕД ОС

«Росплатформа» и «Ред софт» в рамках партнерства провели тестирование на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили полноценную и бесперебойную работу программных комплексов на операционной системе РЕД ОС (производства Ред софт) в среде виртуализации на базе продуктов «Р-Виртуализация» и «Р-Хранилище» (производства компании «Росплатформа»).

Система серверной виртуализации «Р-Виртуализация» включает в себя гипервизор с графическим интерфейсом управления, поддержкой высокой доступности и живой миграции виртуальных машин и других функций, необходимых для промышленного применения.

Система распределенного хранения данных «Р-Хранилище» позволяет собрать из стандартных х86-серверов с внутренними дисками отказоустойчивое программно-определяемое хранилище корпоративного уровня, способное заменить классические системы SAN и NAS.

«Р-Виртуализация» и «Р-Хранилище» могут одновременно работать на одних и тех же узлах, образуя гиперконвергентный кластер, сочетающий в себе обработку и хранения данных и позволяющий гарантировать надежность и производительность для нагрузок корпоративного класса.

РЕД ОС - многопользовательская, многозадачная операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«Объединение продуктов российских разработчиков во взаимодополняющие «импортозамещающие связки» для усиления экосистемы – важная тенденция современного российского ИТ-рынка. Процесс взаимодействия специалистов компании «Росплатформа» и «Ред софт» показал, что в нашей стране могут создаваться и совместно работать самые передовые технологии», – сказал Сергей Члек, директор по продажам компании «Росплатформа».

«Ред софт и «Росплатформа» развивают партнерские отношения с 2018 г. Также активно кооперируют в Комитете по интеграции ПО при АРПП «Отечественный софт». Успешные результаты тестирований на совместимость наших продуктов позволяют концентрировать усилия на направлениях, к которым есть высокий интерес со стороны заказчиков», – отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».