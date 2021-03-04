Система синхронизации John Deere заработала на кормоуборочных комбайнах и тракторах

Система синхронизации John Deere теперь доступна на кормоуборочных комбайнах и тракторах – благодаря этой разработке машины могут обмениваться данными на ходу. Это позволяют операторам направлять трактор с прицепом параллельно ходу комбайна и упрощает уборку культур.

Функция синхронизации машины John Deere была впервые представлена в 2012 г., и с тех пор эта интегрированная система остается единственной на рынке. Синхронизация на основе глобальной навигационной спутниковой системы (GNNS) позволяет комбайнам автоматически управлять скоростью и направлением движения тракторов и прицепов относительно комбайна. Это повышает безопасность при уборке урожая и снимает часть рабочей нагрузки с операторов – технология особенно эффективна при работе в ночное время и в течение продолжительных дневных смен. Кроме этого, система сводит к нулю отходы при выгрузке и предотвращает повреждение машин и культур даже при движении на высоких скоростях.

Технология применяется не только на зерноуборочных комбайнах, но и на других машинах, задействованных в уборочной кампании и предусматривающих непрерывную загрузку культур в прицепы: теперь линейку техники, для которой доступна эта система, пополнили самоходные кормоуборочные комбайны и тракторы. Эта опция будет особенно полезна аграриям, которые выполняют уборку картофеля, моркови и других овощей с помощью прицепной техники элеваторного типа. Также система существенно облегчает процесс посадки овощей и повышает его производительность.

Для использования синхронизации требуется телематика JDLink, спутниковый приемник StarFire и дисплей Premium четвертого поколения с активацией автоматизации. При заказе нового трактора или самоходной машины все эти компоненты, как правило, предустанавливаются при заводской сборке, но возможно также и дооснащение системой имеющейся техники.