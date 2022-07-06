Борис Макевнин, «Т Плюс»: Нам удалось найти неплохие аналоги практически всех иностранных ИТ-решений

Уровень цифровизации крупных промышленных предприятий в России достаточно высокий. Они не только приобретают решения на рынке, но и сами активно занимаются их разработкой. В этом году весь российский рынок, и промышленность в том числе, столкнулись с новыми вызовами — уходом с рынка известных западных вендоров и сложностями с поставкой оборудования. О перспективах цифровизации, сложностях, возникающих на этом пути, и готовности российских ИТ-компаний предоставить полноценные аналоги иностранных решений в интервью CNews рассказал Борис Макевнин, директор по цифровизации и информационным технологиям «Т Плюс».

Крупные инфраструктурные проекты будут реализованы в ближайшем будущем

CNews: В первом квартале года произошли глобальные изменения, которые затронули все отрасли экономики. Как была скорректирована стратегия по цифровизации бизнеса «Т Плюс»? Какие решения приняли вы, как директор по цифровизации и информационным технологиям, для адаптации ИТ-блока компании?

Борис Макевнин: Важно понимать, что цифровизация или цифровая трансформация компании, — это прежде всего проекты и изменения, направленные на повышение эффективности бизнеса через применение современных технологий. В том числе, они позволяют связать многие процессы в единое информационное моделируемое и прогнозируемое пространство. Конечно, мы ощутили на себе эффект событий первого квартала преимущественно в разрезе нехватки аппаратного обеспечения, связанного с уходом крупных игроков. В остальном никаких изменений в программе не делалось, потому что сами бизнес-потребности, которые цифровая трансформация должна обеспечить, не изменились.

Борис Макевнин, «Т Плюс»: В программе цифровой трансформации «Т Плюс» много проектов, не говоря уже о тактических доработках и изменениях

Мы, действительно, пересмотрели список поставщиков востребованного программного обеспечения и во всех проектах заменили зарубежный софт на отечественный. Это было не просто, работа продолжается и сейчас по ряду направлений, например, ERP, но практически везде удалось найти неплохие аналоги.

Мы, действительно, пересмотрели список поставщиков востребованного программного обеспечения и во всех проектах заменили зарубежный софт на отечественный

По каким-то проектам будем развивать и дорабатывать решения, существующие на рынке. В первую очередь речь идет о продуктах, с которыми компания рассчитывает двигаться дальше. Разработка ведется в том числе и своими силами на базе дочерней компании группы «Т Плюс» — «ИТ Плюс». Кстати, сейчас мы расширили программу цифровой трансформации в части коммерциализации собственных продуктов и услуг на внешнем рынке, а также сосредоточились на информационной безопасности и импортозамещении.

CNews: Какие изменения на российском рынке произошли после ухода западных партнеров, в частности для «Т Плюс»? Как текущая ситуация ограничений в целом скажется на цифровизации промышленности?

Борис Макевнин: Если начинать с оценки ситуации в «Т Плюс», то, конечно, потребовались дополнительные усилия в проработке вопросов импортозамещения. В короткие сроки пришлось пересмотреть архитектуры всех готовящихся к запуску проектов, а также провести сегментацию эксплуатируемого ПО и оборудования. С этой работой в полной мере удалось справиться.

Сейчас компания себя уверенно чувствует по части софта и планирует продолжать развитие как внутренних разработок на базе «ИТ Плюс», так и совместные проекты по разработке рыночных продуктов с рядом лидеров рынка информационных технологий. Чуть сложнее обстоит ситуация в области инфраструктуры, внутреннее предложение довольно ограничено, не везде способно конкурировать по производительности с западными аналогами.

В целом ситуация не выглядит безнадежной, вместе с партнерами мы прорабатываем несколько крупных инфраструктурных проектов. С уверенностью могу сказать, что они точно будут реализованы в ближайшем будущем.

Существуют сложности с замещением ряда фундаментальных решений

CNews: Как вы оцениваете российский рынок инженерного ПО?

Борис Макевнин: Рынок однозначно перспективный и важный в части импортозамещения. Есть крупные игроки, которые сегодня обладают хорошими решениями и ведут себя достаточно активно в вопросах анализа потребностей и развития своих продуктов. Вместе с этим, намечающаяся тенденция на консолидацию рынка может в долгосрочной перспективе привести к ухудшению качества продуктов из-за снижения конкуренции.

CNews: По вашему мнению, какой реальный срок перехода промышленности страны на российское ПО? От каких факторов он зависит?

Борис Макевнин: Если мы говорим про компании, которые имеют в собственности объекты критической инфраструктуры, то они должны перейти на отечественное ПО до 2025 года по закону. И наша отрасль ориентируется на эту дату. При этом есть понимание, что нужны большие инвестиции, а также существуют определенные сложности с замещением ряда фундаментальных решений.

Намечающаяся тенденция на консолидацию рынка может в долгосрочной перспективе привести к ухудшению качества продуктов из-за снижения конкуренции.

Если говорить про промышленные предприятия в целом, то тут вопрос более глобальный, поскольку некоторое зарубежное ПО при желании можно эксплуатировать годами, не обновляя и не модернизируя. Собственно, это и есть основное слабое место подобных продуктов – развивать бизнес с такими решениями будет практически невозможно.

CNews: Какие российские цифровые решения использует «Т Плюс»?

Борис Макевнин: У компании есть набор готовых собственных продуктов, разработанных «ИТ Плюс», например, «Мониторинг повреждений тепловых сетей». Еще одно решение – «Электронная паспортизация. Электронные журналы», у него уже 4,5 тысячи пользователей и более 7 миллионов записей. Мы постоянно его развиваем, внедряем новые модули. Также отмечу «Мобильные инспекции и мониторинг».

Кроме того, сейчас активно развивается ряд платформенных решений: проект «Цифровая сеть» и «Цифровая станция», являющиеся основой «Цифрового теплового узла», а также «Система управления производственными данными».

Наша система позволила практически полностью отказаться от отключений горячей воды в городе

CNews: Расскажите, пожалуйста, какие ИТ-проекты вы планируете реализовать до конца 2022 г.? Какие из успешных в 2021 г. вы могли бы выделить? Как они помогли оптимизировать процессы в «Т Плюс»? Какой экономический эффект получен?

Борис Макевнин: В программе цифровой трансформации «Т Плюс» много проектов, не говоря уже о тактических доработках и изменениях. Если пытаться выделить что-то конкретное, то это компоненты «Цифрового теплового узла», такие как «Цифровая станция» — пилотный проект, который мы реализуем в партнерстве с другим крупным рыночным игроком с целью дальнейшего тиража на объекты группы, и «Цифровая сеть», часть которой уже работает Екатеринбурге. В приоритете также набор проектов по информационной безопасности, цифровизации логистики и управления складом.

Краткая биография Макевнин Борис Сергеевич, директор по цифровизации и информационным технологиям «Т Плюс» В 2001 году начал трудовую деятельность в компании Procter & Gamble, где за 12 лет прошел путь от стажера до регионального руководителя по вопросам бизнеса и аналитических решений в регионе Центральная, Восточная Европы, Ближний Восток, Азия и Африка.

В 2012 году перешел в представительство John Deere в России и СНГ, которое возглавил в качестве генерального директора.

С 2017 года присоединился к команде цифровой трансформации Газпромнефти в должности директора центра разработки и монетизации данных.

В 2019 году назначен CDO французской международной финансовой компании Edenred, где отвечал за разработку, внедрение и монетизацию клиентских цифровых сервисов.

С конца 2019 года присоединился к команде Росатома в роли директора стратегической программы «Сквозные цифровые технологии и управление данными», а также генерального директора дочернего предприятия – частного учреждения по цифровизации атомной отрасли «Цифрум».

В феврале 2022 года назначен на должность директора по цифровизации и информационным технологиям «Т Плюс».

Если говорить об успехах 2021 г., то наиболее ярким примером стоит отметить завершение проекта «Цифровая сеть» в Екатеринбурге – это цифровой двойник системы теплоснабжения, построенный на данных, получаемых в режиме реального времени и дополненных серьезным алгоритмическим аппаратом, с возможностью динамического моделирования. Система позволила практически полностью отказаться от отключений горячей воды в городе благодаря оперативной локализации повреждений и необходимого техобслуживания тепловых сетей.

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Кроме того, время на запуск тепла сократилось с 14 до 10 дней. А самой компании централизованный контроль и динамическое моделирование обеспечили снижение технологических потерь на 5%, затрат на перекачку — на 4,7%. Также в целом сократились издержки и время простоя оборудования.

CNews: Для решения каких актуальных задач российские промышленные предприятия сейчас внедряют цифровые технологии? Какие вызовы стоят перед «Т Плюс» на ближайшие два года?

Борис Макевнин: В первую очередь, повышение гибкости и рентабельности бизнеса. И здесь можно взять тот же самый пример с COVID-19, когда компания в сжатые сроки перешла на удаленный формат работы без потери качества оказываемых услуг, без потери управляемости.

Главные вызовы – реализация нашей программы по цифровой трансформации, а также работа с теми изменениями, которые она за собой повлечет. Также это поиск квалифицированных кадров, которых сейчас не хватает на рынке труда.

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CNews: По оценкам экспертов, в ближайшие годы спрос на промышленных роботов станет основным фактором, способствующим росту рынка ИТ в производственной сфере. Как этот тренд реализуется в вашей компании?

Борис Макевнин: Действительно, на своем примере мы можем сказать, что областей применения промышленных роботов становится все больше, в частности мы их активно используем для оценки состояния наших магистральных тепловых сетей. Станут ли роботы основным драйвером роста или, например, уступят программным роботам или производственным системам, сказать сейчас сложно. Устойчивый спрос в промышленности мы видим на все классы решений.

Молодые специалисты были объектом рекрутинга западных компаний

CNews: Насколько сильный дефицит квалифицированных ИТ-специалистов сегодня? Ощущаете ли вы это внутри компании? С чем связан кадровый голод в РФ?

Борис Макевнин: Мне кажется, у кадрового голода есть три основные причины. Первая — взрывной рост интереса к цифровой повестке в последние годы и, как следствие, повышение спроса на внутренние ИТ-ресурсы для ее реализации. Второе — отсутствие еще несколько лет назад массовой профильной подготовки прикладных специалистов. И третье — высокое качество молодых специалистов при сравнительно невысокой оплате труда делало их объектом активного рекрутинга западных компаний. Сейчас в какой-то форме эти факторы сохранились: спрос не упал, а только вырос, профильные программы создаются, но нужно время, чтобы выйти на требуемые мощности потока; разве что третий фактор в некоторой форме эволюционировал, без изменения сути – квалифицированные кадры продолжают покидать страну.

В какой-то степени это затронуло и нас. Мы активно набираем специалистов по целому ряду специальностей, и по некоторым подбор занимает несколько месяцев. Однако в то же время, не могу сказать, что после первого квартала 2022 г. нами был замечен какой-то аномальный отток. Мне кажется, если таковой и случился, то энергетику он затронул в меньшей степени.

Основная задача — снижение стоимости производства и поддержки цифровых продуктов

CNews: Как вы оцениваете проникновение технологий «Индустрии 4.0» в российскую промышленность? Какие отрасли в ней можно считать передовыми в плане цифровизации, а какие – нет?

Борис Макевнин: Я бы сильно не разделял функциональные области терминов «цифровые технологии», «сквозные цифровые технологии» и «технологии индустрии 4.0». Большая часть проектов, о которых мы говорили ранее, реализуется с применением промышленного интернета вещей, искусственного интеллекта, робототехники, управления и анализа больших данных, дополненной и виртуальной реальности и пр. Примеров применения этих технологий уже масса, в том числе и в «Т Плюс», пусть пока это и не стало абсолютной обыденностью.

Основной задачей является снижение стоимости производства и владения продуктами на подобных технологиях — полноценных отчуждаемых продуктов в этой области могло бы быть и больше. Очень важно также повышение их независимости от поддержки (к вопросу о кадровом голоде) и накопление достаточного опыта успешной эксплуатации для подтверждения экономической ценности от применения этих решений.

Мне сложно выделить отрасль — абсолютного лидера по цифровизации, потому что здесь скорее уместно говорить о компаниях. По спектру применяемых технологий все примерно находятся на одном уровне. Основное различие в глубине погружения технологий в процесс организации и степени их интеграции между собой. Мы рассчитываем, что, будучи реализованной, наша программа цифровой трансформации позволит «Т Плюс» занять и удержать лидерские позиции.

CNews: Насколько российский рынок созрел с точки зрения внедрения систем защиты АСУ ТП?

Борис Макевнин: Я бы сказал, что рынок дозрел до мысли о необходимости отдельной, акцентированной защиты систем АСУ ТП. Конечно, в области защиты общих периметров либо работы с пользовательскими данными продуктов больше. Тем не менее, у ряда крупных игроков в области ИБ уже появились вполне интересные решения, к которым мы сейчас присматриваемся.

CNews: Какие рыночные тренды использования ИТ в промышленности будут доминировать в России в 2022–2023 гг.? Каким будет топ-5 цифровых технологий?

Борис Макевнин: Я бы не разделял тренды и технологии. Они взаимосвязаны и невозможны друг без друга. Если брать российскую промышленность в целом, то она очень неоднородна с той точки зрения, что у нас используется оборудование разных цехов одного предприятия или разных поколений одного предприятия. Поэтому здесь интернет вещей будет очень важным трендом.

Еще одно направление – локальные сети передачи данных, которые будут позволять передавать данные быстрее. Никуда не денутся системы, способные работать с большим объемом нагрузки и большим объемом информации. Машинное обучение и искусственный интеллект также необходимы для работы. Ну и все это в рамках информационной безопасности. С повышением степени цифровизации нашего бизнеса.