Крупный облачный провайдер с Lufthansa в клиентах сбежал от VMware из-за кратно выросших цен на софт

Прощай, VMware!

Австрийский облачный провайдер Anexia отказался от программного обеспечения VMware в пользу платформы виртуализации с открытым исходным кодом на основе гипервизора KVM, пишет The Register.

Anexia была создана в 2006 г. в Австрии. Компания предоставляет облачные сервисы бизнесу. Оборудование Anexia размещено в 100 дата-центрах по всему миру. В числе клиентов компании разработчик популярного инструмента удаленного доступа к ПК TeamViewer, а также крупнейший авиаконцерн Европы – немецкая Lufthansa.

По словам генерального директора Anexia Александера Виндбихлера (Alexander Windbichler), искать альтернативу услугам VMware возглавляемой им компании пришлось после их колоссального подорожания в результате ценовой политики, проводимой новым владельцем софтверного вендора – американским технологическим гигантом Broadcom.

VMware VMware под управлением Broadcom теряет клиентов

Broadcom приобрела VMware весной 2022 г. за рекордные для себя $61 млрд. До этого VMware действовала как самостоятельный бизнес, отделившийся от Dell Technologies в 2021 г.

Невыносимые условия

Виндбихлер в разговоре с The Register не уточнил, насколько именно выросли расходы Anexia на ПО VMware, но по оценке журналистов издания, размер платежей мог увеличиться на 500% и более. Ситуацию усугубляла новая схема оплаты, взятая на вооружение поставщиком ПО для виртуализации. Если раньше Anexia имела возможность вносить средства за уже оказанные услуги ежемесячно, то с приходом Broadcom заработала предоплатная система расчета, предусматривающая ежегодные платежи.

По словам Виндбихлера, новые условия оказались совершенно неприемлемыми для Anexia, которая, согласившись на них, просто оказалась бы неконкурентоспособной на рынке облачных сервисов. Провайдеру пришлось бы тоже повысить расценки на свои услуги, что сделало бы их менее привлекательными для новых клиентов. С действующими же действовали контракты, не предусматривавшие возможность повышения расценок в одностороннем порядке.

В компании рассматривали возможность решения возникшей проблемы с применением правовых механизмов. Однако от этой идеи пришлось отказаться, поскольку судебное разбирательство имело все шансы затянуться и потребовало бы значительных расходов, которые Anexia себе позволить не могла.

Миграция на Netcup

Логичным решением проблемы в Anexia сочли миграцию на другие инструменты виртуализации. Благо опыт использования альтернативного ПО на основе гипервизора KVM у компании, а точнее у ее «дочки» Netcup, уже имелся.

На руку Anexia сыграло и применение Anexia Engine – специального слоя абстракции собственной разработки, который позволял клиентам управлять парком виртуальных машин через фирменную панель провайдера и никогда не сталкиваться вплотную с ПО VMware. Таким образом, смена платформы виртуализации могла быть проведена практически незаметно для пользователей, которым, в свою очередь, не пришлось бы осваивать новый инструмент.

Кроме того, Anexia имела в своем распоряжении системы хранения данных NetApp, использовавшиеся для размещения данных клиентов, совершенно независимо от виртуальной инфраструктуры VMware. Наконец, миграцию значительно упрощала способность KVM запускать виртуальные машины в формате VMDK (VMware).

В начале 2024 г. разработчики Anexia начали адаптацию платформы Netcup под нужды провайдера, а также доработку Anexia Engine для работы с бэкендом в виде KVM. Кроме того, был создан простой инструмент для клиентов, который позволил перевести виртуальные машины в новый формат одним кликом в личном кабинете.

В итоге к маю 2024 г. миграция была полностью завершена, все 12 тыс. виртуальных машин были сконвертированы в новый формат. По словам гендиректора Anexia, миграция с VMWare – самая сложная задача, которую когда-либо решал провайдер.

Кто еще отказался от VMware

По мнению Виндбихера, текущая политика в отношении пользователей VMware не доведет Broadcom до добра.

«Я не верю, что Broadcom добьется успеха, – заявил топ-менеджер в разговоре с The Register. –Они утратили всякое доверие. Я разговаривал со многими клиентами VMware, и они говорят, что не могут работать с такой компанией».

Действительно, Broadcom уже потеряла множество крупных клиентов. В декабре 2024 г. CNews писал о том, что облачный провайдер Beeks Group отказался от программного обеспечения VMware и перешел на открытую платформу OpenNebula

До этого от сотрудничества с пионером x86-виртуализации отказались американская страховая компания Geico (перешла на OpenStack), австралийская финтех-компания Computershare (выбор в пользу Nutanix), представитель игорного и гостиничного бизнеса из США Boyd Gaming (Nutanix) и американский производитель сельхозтехники John Deere. Во многих из перечисленных случаях подоплекой перехода на альтернативный стек облачной виртуализации для компаний стали изменения политики лицензирования ПО VMware, произошедшие после поглощения Broadcom.

AT&T в сентябре 2024 г. пригрозил Broadcom отказом от сотрудничества на фоне конфликта с по поводу дальнейших условий лицензирования, которые должны применяться к американскому телеком-гиганту, давнему пользователю ПО VMware. В Broadcom сочли, что AT&T отныне должна платить больше, с чем оператор услуг связи не согласился и в ответ обратился в суд с иском, в котором обвинил Broadcom в незаконном отказе от исполнения условий ранее заключенного контракта.

Согласно исследованию, проведенному облачной компанией Civo в сентябре 2024 г., в обозримом будущем VMware может лишиться около половины своих клиентов, в частности из-за роста цен и отказа от «вечных» лицензий – новшеств, привнесенных Broadcom.