John Deere усовершенствовала Operations Center

John Deere усовершенствовала Operations Center: обновления коснулись интерфейса и навигации. Программа стала проще и удобнее в использовании. Кроме того, повысилась стабильность взаимодействия с новейшей версией мобильного приложение, которое теперь переименовано из MyOperations в Operations Center mobile.

Еще одним нововведением стал планировщик работ Work Planner – ключевая функция новой системы AutoSetup, позволяющей владельцам агрохозяйств упростить подготовку к полевым работам, а операторам — быстрее к ним приступить. Используя новый планировщик Work Planner в Operations Center, фермеры смогут предварительно загружать всю отображаемую на дисплее информацию, чтобы оператору не приходилось выполнять этот шаг в кабине.

Аграрии уже широко используют Operations Center для сбора и надежного хранения данных о полях, урожаях и машинах. Данные поступают с подключенной техники машин и используются для простого анализа при принятии решений. Благодаря оптимизации Operations Center работать с данными стало еще удобнее: обе версии – как web, так и мобильная, – включают инструменты для полногоценного управления агрохозяйством. Operation Center помогает выполнять настройку и планирование, а также контролировать и анализировать данные для принятия обоснованных бизнес-решений за счет следующих функций.

Setup (Настройка): с помощью соединения JDLink и Operations Center синхронизируются данные фермы, что позволяет сэкономить время и устранить возможные ошибки при вводе данных.

Plan (Планировка): с помощью дисплея 4-го поколения и планировщика Work Planner увеличивается эффективность за счет повышения точности.

Monitor (Мониторинг): используя соединение JDLink и новые вкладки Home (Дом) и Map (Карта), фермеры могут следить за ходом выполнения всех работ даже на расстоянии, чтобы обеспечить качество и эффективность.

Новая вкладка Analyze (Анализ) в Operations Center поможет фермерам принимать решения на следующий год, используя результаты текущего года.

«Мы знаем, что современные фермеры никогда не сидят на месте, поэтому версия приложения Operations Center сегодня важна как никогда, — говорит Петер Кох (Peter Koch), менеджер по маркетингу цифровых технологий John Deere. — Поэтому компания John Deere постоянно совершенствует как как мобильную, так и веб-версию Operation Center. Благодаря очередному обновлению обе обрели похожий интерфейс и одинаковую функциональность».

Усовершенствованный Operations Center теперь работает в режиме реального времени. Новые клиенты могут создать аккаунт на веб-сайте либо загрузить приложение Operations Center mobile из магазинов Google Play или Apple App Store. Действующие пользователи будут автоматически получать все обновления как мобильной, так и веб-версии Operations Center. Дополнительную информацию о новой версии Operations Center можно получить у дилеров John Deere или на сайте John Deere Operations Center.