John Deere представила новую серию высокотехнологичных тракторов 9R

John Deere представила новую серию тракторов 9R. Центральными моделями линейки стали 9R 640 и 9RX 640 мощностью 691 л. с. Обе машины, а также модель 9RT характеризуются не только повышенной производительностью, но и оснащены новейшими высокотехнологичными решениями. Теперь как владельцы хозяйств, так и операторы смогут оценить все преимущества автоматизации.

На тракторах установлены двигатели двух типов: модели до 640 л. с. оснащены экономичными 13,6-литровыми двигателями John Deere, которые уже успешно себя зарекомендовали на комбайнах X9. Модели мощностью выше 640 л. с. приводятся в движение надежным 15-литровым двигателем Cummins. Этот шестицилиндровый 13,6-литровый двигатель с системой впрыска с общей топливной рампой спроектирован для более эффективной работы и снижения шума на 50%.

Для передачи высокой мощности от двигателя все модели оснащены дополнительными вариантами балластировки, которые позволяют достичь максимального балластного веса в 30,4 тонны. Трансмиссия e18, мосты, гусеничные приводы и шасси были значительно усилены для увеличения грузоподъемности и производительности.

В стандартную комплектацию входит приемник Starfire 6000 вместе с большим дисплеем Commandcenter 4600, полной совместимостью с AEF ISOBUS и активацией Autotrac. Возможна также дополнительная установка полного пакета активаций, обеспечивающего максимальную автоматизацию. В пакет входят автоматизация разворотов Turn Automation, управление секциями, управление нормами внесения, система пассивного ведения Implement Guidance, обмен данными в поле, синхронизация машины John Deere, а также Autopath.

Новая функция Autosetup John Deere позволяет фермерам и подрядчикам заранее планировать работу в персонализированном кабинете Operations Center клиента. Когда машина появляется на поле, этот план автоматически появляется на дисплее в кабине, и оператору остается только нажать кнопку для подтверждения. Система поддерживает такие параметры, как клиент, ферма, поле, границы поля, гусеницы, ширина/смещение оборудования, продукты, нормы внесения, параметры внесения для конкретного участка, настройки документации и имя оператора.

После завершения работы все данные передаются в Operations Center по беспроводной связи. Решение Autosetup не только экономит до 90% времени на выполнение настроек в поле, но также позволяет вести точное документирование и избежать ошибок и потерь данных.

Комфорт вождения обеспечивают индивидуально разработанные системы подвески для 9R, 9RT и 9RX и новая кабина. Система подвески передней оси Hydracushion от John Deere теперь доступна во всех моделях 9R. Сиденье Activeseat второго поколения с кожаной отделкой оснащено системой подогрева, функцией массажа и различными регулируемыми настройками. В кабине также установлена аудиосистема DAB+ с 6,5-дюймовым сенсорным экраном.

Чтобы аграрии могли сократить затраты на техническое обслуживание, многие межсервисные интервалы были увеличены — например, новый вентилятор и гаситель крутильных колебаний теперь обслуживаются каждые 5 тыс. часов. Стандартная заводская гарантия John Deere также увеличена до двух лет или 2 тыс. часов. Кроме того, дополнительные условия продления гарантии Powergard Protection/Plus позволяют продлить гарантийное обслуживание до восьми лет или 8 тыс. часов, что дает экономию до 40%.

Современные решения Connected Support для дилеров John Deere также обеспечивают максимальное время исправного состояния. С помощью Expert Alerts можно предотвратить потенциальное повреждение машины и снизить или полностью исключить вероятность дорогостоящего ремонта, а также любого незапланированного простоя.

Тракторы уже доступны для заказа – дополнительные подробности можно получить у дилеров.