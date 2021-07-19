John Deere и Giants Software выпустят дополнительный контент для Farming Simulator 22

John Deere, специалист в области технологий точного земледелия, и Giants Software, разработчик серии сельскохозяйственных игр-симуляторов, анонсировали второй пакет дополнительного контента (DLC) «Технологии точного земледелия» для популярной игры Farming Simulator. В новом DLC акцент будет сделан на экологичность: с помощью современных технологий владельцы виртуальных ферм смогут вносить меньше гербицидов и добиться большей точности в применении органических и минеральных удобрений. В результате пользователи расширят свои представления о современном сельском хозяйстве и узнают, как технологии точного земледелия John Deere помогают аграриям снижать воздействие на окружающую среду.

Это уже второй пакет DLC, представленный совместными усилиями John Deere и Giants Software – первый вышел в декабре 2020 г. Он был загружен почти миллион раз и получил от игроков очень положительные отзывы. В его разработке также принимали участие Университет Хоэнхайма, Университет Рединга и испанский сельскохозяйственный кооператив Grupo AN. Инвестором выступила EIT Food – крупнейшая в мире экосистема сельскохозяйственных инноваций, поддерживаемая Европейским институтом инноваций и технологий (EIT) и призванная повысить осведомленность общества о современном сельском хозяйстве.

Новый DLC предназначен для обновленной игры Farming Simulator 22, которая выйдет 22 ноября 2021 г. Если первый пакет дополнительного контента охватывал в первую очередь основы точного земледелия (пробы почвы, дифференцированное внесение и др.), то во втором делается акцент на новых технологиях, позволяющих повысить устойчивость агропроизводства и одновременно уменьшить воздействие на окружающую среду. Например, пользователи познакомятся с современными датчиками, делающими внесение органических и минеральных удобрений более точным.

Инвестором проекта, как и в прошлый раз, выступит EIT Food. Помимо упомянутых партнеров, в команду разработчиков войдет Институт репродукции животных и исследований пищевых продуктов Польской Академии наук.

«Успех первого проекта, в ходе работы над которым сложилось уникальное взаимопонимание между всеми партнерами, превзошел самые смелые ожидания», – сказал Томас Энгель, руководитель проекта со стороны John Deere.

«Мы очень рады, что проект продолжается, – отметил Томас Фрей, креативный директор Giants Software. – Он очень важен для нас, поскольку дает отличную возможность показать преимущества инновационных технологий, повышающих устойчивость сельского хозяйства».