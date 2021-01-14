Спецпроекты

John Deere и National Grid проведут испытания прототипа электрического экскаватора-погрузчика E-Power

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

John Deere и National Grid проведут совместные испытания прототипа электрического экскаватора-погрузчика John Deere E-Power.

Привод машины осуществляется от батареи, при этом по своей производительности экскаватор сопоставим с текущей моделью 310L с дизельным двигателем объемом 4,5-литра и мощностью 100 л. с. Конструкция экскаватора призвана снизить уровень шума, добиться полного отсутствия выхлопных газов и уменьшить ежедневные операционные расходы.

В настоящее время проект еще является будущей концепцией, однако отлично демонстрирует будущее данного сегмента, а также позволяет понять преимущества, которые может принести такое решение в индустрию. «Мы очень рады испытать прототип электрического экскаватора John Deere в реальных условиях совместно с National Grid – лидером в продвижении экологически чистых энергетических решений, – говорит Джейсон Дейли, глобальный директор по технологиям, промышленному применению и маркетингу John Deere. – Компания стремится разрабатывать надежное инновационное оборудование для наших клиентов, которое проходит тщательное тестирование. Внедрение передовых технологических решений в наши машины привносит дополнительные ценности для наших клиентов, повышая эффективность применения техники. Совместный проект станет важным шагом на пути к инновациям в сегменте экскаваторов-погрузчиков и поможет в дальнейшем совершенствовать предложенное решение и развивать электрификацию машин».

Тестирование концепции будет проходить на рабочих площадках National Grid и позволит компании, которая стремится стать лидером в применении экологических чистых и устойчивых энергетических решений, расширить использование электрического оборудования.

«В США в настоящее время есть только две компании, чей парк включает электрические экскаваторы-погрузчики, и National Grid – одна из них, – говорит Бадар Хан, президент National Grid, США. – Мы очень рады сотрудничать с John Deere: это партнерство поможет нам сделать важный шаг в электрификации нашего машинного парка за счет машин, которые могут стать революционными для отрасли. Чтобы добиться нулевых показателей выбросов, необходима декарбонизация транспортных средств, и мы надеемся, что использование техники с электропитанием поможет нам достичь этой цели».



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