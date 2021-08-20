John Deere приобрела Bear Flag Robotics для ускорения внедрения автономных технологий в фермерских хозяйствах

John Deere подписала соглашение о приобретении Bear Flag Robotics за $250 млн. Учрежденный в 2017 г. стартап, базирующийся в Кремниевой долине, разрабатывает технологии автономного управления для существующей техники. Эта сделка ускорит развитие и внедрение технологий автоматизации и автономного управления в фермерских хозяйствах, и поддержит долгосрочную стратегию компании John Deere по созданию «умной» техники на базе передовых технологий для удовлетворения потребностей каждого конкретного клиента.

«Наша компания считает автономное управление важным шагом вперед, который поможет владельцам сельскохозяйственных предприятий стратегически использовать свои ресурсы, чтобы накормить людей по всему миру, и повысить экологичность и прибыльность своей деятельности, – сказал Джахми Хиндман, технический директор John Deere. – Существующая в Bear Flag команда талантливых специалистов в области сельского хозяйства, инженеров и технологов, уже продемонстрировала свою способность поставлять передовые технологические решения на рынок. Объединение их навыков, знаний и опыта с нашими знаниями, навыками и опытом в области автономного управления в сочетании с нашей дилерской сетью мирового уровня ускорит поставку решений владельцам сельскохозяйственных предприятий, которые решают сложнейшую задачу снабжения растущего населения Земли продуктами питания».

Компания John Deere начала работать с Bear Flag в 2019 г. в рамках своей программы Startup Collaborator, нацеленной на укрепление сотрудничества со стартапами, чьи технологии могут принести пользу клиентам компании. С тех пор компания Bear Flag уже успешно внедрила свои автономные решения в отдельных фермерских хозяйствах в Соединенных Штатах.

«Одна из серьезнейших проблем, с которыми сегодня сталкиваются владельцы фермерских хозяйств – это нехватка квалифицированных кадров для выполнения задач, которые определяют результаты сельскохозяйственной деятельности в условиях жёстких временных ограничений. Автономные технологии предоставляют безопасную и эффективную альтернативу для решения этой проблемы, – сказал Игино Кафьеро, соучредитель и генеральный директор Bear Flag Robotics. – Миссия нашей компании по увеличению объёмов мирового производства продуктов питания и снижению затрат на выращивание благодаря автоматизации совпадает с миссией компании John Deere, и мы рады объединить усилия, чтобы автономные технологии были внедрены в большем количестве фермерских хозяйств».

Команда Bear Flag состоит из экспертов в области сельского хозяйства, инженеров и технологов, специализирующихся на автономных технологиях, совместной обработке мультисенсорных данных, машинном зрении, данных, программном и аппаратном обеспечении. Эта команда продолжит свою работу в Кремниевой долине, но будет тесно сотрудничать с компанией John Deere для ускорения разработки новых технологий и внедрения автономных систем клиентами по всему миру.

«Deere и Bear Flag прекрасно дополняют друг друга как с точки зрения технологий, так и с точки зрения своей миссии, – сказал Дэн Лейбфрайд, директор подразделения Automation & Autonomy компании John Deere. – Мы рады возможности еще более тесного сотрудничества для достижения конечной цели – оказания помощи владельцам сельскохозяйственных предприятий в получении наилучших результатов за счет таких передовых технологий, как автономное управление».