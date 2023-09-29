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ГК Softline помогла клинике «ИРИС» модернизировать инфраструктуру и повысить ее отказоустойчивость

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, реализовала комплексный проект для глазной клиники «ИРИС». По его итогам была проведена модернизация ИТ-инфраструктуры и повышена отказоустойчивость критически важных систем. Команда Softline подобрала и поставила для клиента серверы российского вендора «Инферит», решение для резервного копирования и восстановления данных «Кибер бэкап», а также платформу виртуализации HOSTVM. Таким образом, была организована защита инфраструктуры от потери данных и обеспечена максимальная производительность приложений и ИТ-систем клиники. Об этом CNews сообщили представители Softline.

История сети клиник «ИРИС» (глазная клиника доктора О.Б. Кочмала) берет свое начало с 2013 г.

«ИРИС» ранее уже обращалась к ГК Softline. Поэтому, когда клинике потребовалось провести модернизацию инфраструктуры, было решено продолжить сотрудничество с командой. Перед ГК Softline было поставлено несколько задач. Во-первых, необходимо было повысить производительность инфраструктуры клиента за счет приобретения новых серверов. Во-вторых, требовалось организовать систему резервного копирования и увеличить отказоустойчивость инфраструктуры: бэкапирование в клинике проводилось стандартными средствами Microsoft, что не обеспечивало требуемого централизованного управления и скорости копирования. И, наконец, клинике требовалось выбрать платформу виртуализации для более эффективного использования ИТ-ресурсов (новых мощностей).

После тщательного изучения потребностей клиента специалисты Softline предложили несколько российских решений, отвечающих всем требованиям и совместимых друг с другом: HOSTVM – готовая к внедрению российская платформа виртуализации корпоративного уровня; «Кибер бэкап» – система резервного копирования и восстановления данных с защитой от вирусов-шифровальщиков, созданная отечественной компанией «Киберпротект»; серверы российского вендора, производителя компьютерной техники и инфраструктурного программного обеспечения «Инферит» (входит в ГК Softline).

«В своей работе уже на протяжении 10 лет мы стремимся к самому высокому уровню предоставляемых медицинских услуг и сервиса. Такой подход требует эффективной и современной организации ИТ-инфраструктуры. Благодарим Softline за помощь в комплексном проекте по модернизации наших ИТ-ресурсов – используя новые серверы и решения, подобранные командой, мы смогли повысить устойчивость, безопасность и производительность ключевых информационных систем и сервисов. На основе «Кибер бэкапа» была организована система резервного копирования, в том числе и для новой платформы виртуализации HOSTVM. Мы высоко оценили преимущества новых решений. Так, «Кибер бэкап» позволяет централизованно управлять резервным копированием и обеспечивает быстрое восстановление и комплексную защиту инфраструктуры. Таким образом, мы свели к минимуму риск потери данных и сократили время восстановления систем в случае сбоя. Несмотря на то, что внедрение ПО и пусконаладку оборудования мы решили проводить своими силами, инженеры Softline оказывали консультационную поддержку нашим специалистам в случае возникновения вопросов, что позволило нам быстро завершить модернизацию инфраструктуры», – сказала Светлана Кочмала, исполнительный директор «ИРИС».

«В рамках этого комплексного проекта мы подобрали продукты для решения целого ряда задач клиента. Так, серверы «Инферит» не только обладали необходимым функционалом и производительностью, но и соответствовали выделенному бюджету компании. Также заказчику было важно наличие длительной гарантии на оборудование и возможность обслуживания его в местном авторизованном и сертифицированном сервисном центре. Решая задачу по обеспечению непрерывности бизнеса клиники «ИРИС», мы построили отказоустойчивый кластер, а для резервного копирования подобрали и поставили ПО «Кибер бэкап» – теперь резервные копии создаются для всей ИТ-инфраструктуры, включая данные, приложения и операционные системы», – отметил Никита Яшин, ведущий аккаунт-менеджер ГК Softline.

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«Для развертывания виртуальной инфраструктуры нашему клиенту требовалась эффективная российская платформа виртуализации. Мы помогли подобрать оптимальное решение, предоставив заказчику тестовые лицензии продуктов для ознакомления с функционалом. Заказчик убедился в совместимости HOSTVM с «Кибер бэкапом» и широких возможностях платформы по управлению серверами и средствами виртуализации, обеспечивающими минимальное время простоя виртуальных машин. Решение включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России, что для клиента было одним из основных требований к платформе. В результате проекта в клинике было организовано эффективное использование вычислительных ресурсов и оптимальное их распределение», – отметил Сергей Орлов, ведущий аккаунт-менеджер ГК Softline.

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ГК Softline (ПАО «Софтлайн») — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 7700 сотрудников, в том числе около 2700 инженеров и разработчиков. В 2022 г. ее оборот превысил 70 млрд руб. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, Академия Softline, ТЦ «Инженер», Polimatica, Robin и др.

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