Market.CNews опубликовал рейтинг российского ПО для управления VDI 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг российского ПО для управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест (VDI) 2024. Аналитики провели сравнение функциональности, совместимости, безопасности и уровня цен решений, представленных на российском рынке.

Тренд на виртуализацию рабочих мест и импортозамещение вызвал бурное развитие российского сегмента рынка ПО для управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест (VDI). Сразу несколько компаний представили свои решения, каждое из которых постоянно дорабатывается: расширяется функциональность, появляется опыт эксплуатации, обновляется список сертификатов совместимости с другим российским ПО.

Рейтинг ПО для управления VDI призван внести ясность в текущее положение дел, зафиксировать лидеров и обозначить преимущества и недостатки каждого из участников рынка. Подробности — в обзоре ПО для управления VDI 2024.

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Результаты рейтинга

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

Поддержка российских операционных систем. Поддержка платформ виртуализации. Функциональность. Вопросы безопасности. Поддержка протоколов доставки. Количество подтвержденных одновременных подключений. Стоимость.

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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Лидером рейтинга признана платформа Basis Workplace от компании Базис. Это собственная разработка, обладающая очень широкой функциональностью и удовлетворяющая всем основным требованиям безопасности. Является лидером по числу подтвержденных одновременных подключений. Тестовый период — до 120 дней; уровень цен — низкий.

На втором месте — еще одна собственная разработка — платформа Space VDI от компании ДАКОМ М. Здесь также стоит отметить функциональность решения и высокие баллы по другим критериям. Количество подтвержденных одновременных подключений — 2 тыс. на 1 диспетчер и 14 тыс. на кластер. Тестовый период — до 1 года; уровень цен — средний.

Таблица 1. Топ-5 ПО для управления VDI 2024 Место Компания ПО для управления Инфраструктурой виртуальных рабочих мест (ИВРМ) Сумма баллов 1 Базис Basis Workplace 619 2 ДАКОМ М Space VDI 605 3 HostVM HOSTVM VDI 595 4 УВЕОН (ГК Астра) Диспетчер подключений виртуальных рабочих мест Термидеск 523 5 НТЦ ИТ РОСА ROSA Virtualization 443

Источник: Market.CNews. Полная версия

Третье место — HOSTVM VDI от компании HostVM.

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Решения для управления VDI. Структура баллов Подробнее: Обзор ПО для управления VDI 2024 Функциональность Совместимость Безопасность Доступность 336 88 110 85 328 104 100 73 271 124 110 90 290 88 80 65 201 116 90 36 251 72 70 26

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

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Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «VDI» в теме письма.