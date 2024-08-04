Разделы

Маркет
|

Market.CNews опубликовал рейтинг российского ПО для управления VDI 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг российского ПО для управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест (VDI) 2024. Аналитики провели сравнение функциональности, совместимости, безопасности и уровня цен решений, представленных на российском рынке.

Тренд на виртуализацию рабочих мест и импортозамещение вызвал бурное развитие российского сегмента рынка ПО для управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест (VDI). Сразу несколько компаний представили свои решения, каждое из которых постоянно дорабатывается: расширяется функциональность, появляется опыт эксплуатации, обновляется список сертификатов совместимости с другим российским ПО.

Рейтинг ПО для управления VDI призван внести ясность в текущее положение дел, зафиксировать лидеров и обозначить преимущества и недостатки каждого из участников рынка. Подробности — в обзоре ПО для управления VDI 2024.

Перейти к обзору ПО для управления VDI 2024

Результаты рейтинга

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

  1. Поддержка российских операционных систем.
  2. Поддержка платформ виртуализации.
  3. Функциональность.
  4. Вопросы безопасности.
  5. Поддержка протоколов доставки.
  6. Количество подтвержденных одновременных подключений.
  7. Стоимость.

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

Перейти к рейтингу ПО для управления VDI 2024

© VadymPastukh / Фотобанк Фотодженика
Тренд на виртуализацию рабочих мест и импортозамещение вызвал бурное развитие российского сегмента рынка ПО для управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест

Лидером рейтинга признана платформа Basis Workplace от компании Базис. Это собственная разработка, обладающая очень широкой функциональностью и удовлетворяющая всем основным требованиям безопасности. Является лидером по числу подтвержденных одновременных подключений. Тестовый период — до 120 дней; уровень цен — низкий.

На втором месте — еще одна собственная разработка — платформа Space VDI от компании ДАКОМ М. Здесь также стоит отметить функциональность решения и высокие баллы по другим критериям. Количество подтвержденных одновременных подключений — 2 тыс. на 1 диспетчер и 14 тыс. на кластер. Тестовый период — до 1 года; уровень цен — средний.

Таблица 1. Топ-5 ПО для управления VDI 2024

Место Компания ПО для управления Инфраструктурой виртуальных рабочих мест (ИВРМ) Сумма баллов
1 Базис Basis Workplace 619
2 ДАКОМ М Space VDI 605
3 HostVM HOSTVM VDI 595
4 УВЕОН (ГК Астра) Диспетчер подключений виртуальных рабочих мест Термидеск 523
5 НТЦ ИТ РОСА ROSA Virtualization 443

Источник: Market.CNews. Полная версия

Третье место — HOSTVM VDI от компании HostVM.

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Решения для управления VDI. Структура баллов

Подробнее: Обзор ПО для управления VDI 2024

Функциональность
Совместимость
Безопасность
Доступность
336
88
110
85

328
104
100
73
271
124
110
90
290
88
80
65
201
116
90
36
251
72
70
26

Источник: Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2024 г.

Каким образом Ideco NGFW помогает защититься от угроз на DNS уровне?
Маркет

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

Перейти к обзору ПО для управления VDI 2024

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «VDI» в теме письма.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Market.CNews опубликовал первую в России карту рынка ERP 2024

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Market.CNews опубликовал рейтинг методологов по налоговому мониторингу 2024

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Market.CNews опубликовал рейтинг компаний по заказной разработке ПО 2024

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Топ-5 альтернатив Apple AirTag: какие Bluetooth-метки можно купить в России

Обзор наушников HUAWEI Freebuds 6i: продвинутое шумоподавление в среднем классе

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H13 Pro — удобный и мощный

Показать еще

Наука

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024