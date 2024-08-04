Market.CNews опубликовал рейтинг российского ПО для управления VDI 2024
ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг российского ПО для управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест (VDI) 2024. Аналитики провели сравнение функциональности, совместимости, безопасности и уровня цен решений, представленных на российском рынке.
Тренд на виртуализацию рабочих мест и импортозамещение вызвал бурное развитие российского сегмента рынка ПО для управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест (VDI). Сразу несколько компаний представили свои решения, каждое из которых постоянно дорабатывается: расширяется функциональность, появляется опыт эксплуатации, обновляется список сертификатов совместимости с другим российским ПО.
Рейтинг ПО для управления VDI призван внести ясность в текущее положение дел, зафиксировать лидеров и обозначить преимущества и недостатки каждого из участников рынка. Подробности — в обзоре ПО для управления VDI 2024.
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Результаты рейтинга
Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:
- Поддержка российских операционных систем.
- Поддержка платформ виртуализации.
- Функциональность.
- Вопросы безопасности.
- Поддержка протоколов доставки.
- Количество подтвержденных одновременных подключений.
- Стоимость.
По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.
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Лидером рейтинга признана платформа Basis Workplace от компании Базис. Это собственная разработка, обладающая очень широкой функциональностью и удовлетворяющая всем основным требованиям безопасности. Является лидером по числу подтвержденных одновременных подключений. Тестовый период — до 120 дней; уровень цен — низкий.
На втором месте — еще одна собственная разработка — платформа Space VDI от компании ДАКОМ М. Здесь также стоит отметить функциональность решения и высокие баллы по другим критериям. Количество подтвержденных одновременных подключений — 2 тыс. на 1 диспетчер и 14 тыс. на кластер. Тестовый период — до 1 года; уровень цен — средний.
Источник: Market.CNews. Полная версия
Третье место — HOSTVM VDI от компании HostVM.
Структура баллов
На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.
Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.
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Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «VDI» в теме письма.