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Единый пульт для ИТ-службы: продукты Deckhouse совместимы с системой централизованного управления «Ред АДМ»

Российские разработчики инфраструктурного ПО «Флант» и «Ред Софт» завершили испытания на технологическую совместимость решений. Результаты официально подтверждают, что платформа Deckhouse Platform и система управления секретами Deckhouse Stronghold бесшовно интегрируются с «Ред АДМ» Промышленной редакции, системой централизованного управления ИТ-инфраструктурой, и стабильно работают на базе «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Технологическое партнерство вендоров избавляет системных администраторов от необходимости дублировать учетные записи в разных программных продуктах. Подтвержденная совместимость позволяет использовать корпоративный каталог пользователей «Ред АДМ» для аутентификации и разграничения прав доступа в гибридной платформе Deckhouse. Теперь права разработчиков и инженеров на работу с кластерами, сертификатами и паролями настраиваются централизованно, что снижает рутинную нагрузку на ИТ-отделы и минимизирует риски информационной безопасности, исключая возможность несанкционированного входа при переводе или увольнении сотрудника.

В ходе тестирования инженеры успешно настроили связку «Ред АДМ» с Deckhouse Platform по защищенному протоколу LDAPS через провайдер Dex. Использование ролевой модели доступа (RBAC) позволило гибко ограничить полномочия пользователей на основании их членства в группах вплоть до жесткой изоляции внутри конкретного пространства имен Kubernetes. Отдельный блок испытаний также подтвердил совместимость «Ред АДМ» с Deckhouse Stronghold в различных сценариях: модуль управления секретами корректно применял корпоративные политики как при работе внутри кластера, так и при изолированной установке. Весь испытательный стенд был развернут в среде виртуализации Deckhouse Platform с использованием защищенной и сертифицированной ФСТЭК России гостевой операционной системы «Ред ОС 8».

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«В партнерстве с "Флантом" мы соединяем классическую доменную архитектуру с динамичной средой Kubernetes. Заказчики получают "единый пульт", который позволяет выстраивать сквозные процессы администрирования независимо от того, где физически исполняется приложение», – сказала Анна Авхимович, руководитель направления маркетинга технологических партнеров «Ред Софт».

«Управление правами в масштабируемых средах часто превращается в операционное узкое горлышко и порождает уязвимости из-за человеческого фактора. Связка Deckhouse Platform и Deckhouse Stronghold с корпоративным каталогом полностью автоматизирует этот процесс. По сути, мы реализуем подход Zero Trust: при изменении должности или увольнении сотрудника система оперативно корректирует его допуски к кластерам и ключам шифрования. Инженерам эксплуатации больше не нужно актуализировать права вручную, а у служб безопасности исчезают "слепые зоны" контроля», – сказал Карапет Манасян, директор продуктового направления компании «Флант».

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