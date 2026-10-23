«Колибри-АРМ» подтвердил совместимость с Deckhouse Platform

Российский ИТ-разработчик «Флант» и продуктово-сервисная компания ICL Services подтвердили совместимость Deckhouse Platform и «Колибри-АРМ» версии 26.07. Интеграция решений позволяет крупному бизнесу выстроить сквозной контур управления ИТ-ландшафтом: от администрирования базовых операционных систем серверов до оркестрации контейнеров, виртуальных машин и микросервисных приложений. Об этом CNews сообщили представители ICL Services.

Сертификат совместимости выдан по результатам испытаний, проведенных инженерами обеих компаний. Тестирование подтвердило возможность корректного совместного использования решений в едином технологическом контуре.

Интеграция продуктов упрощает построение комплексной корпоративной ИТ-инфраструктуры на базе отечественного ПО. Инструменты закрывают смежные задачи эксплуатации, позволяя компаниям бесшовно сочетать централизованное управление рабочими станциями и серверами (Windows/Linux) с развертыванием гибридных рабочих нагрузок в Deckhouse Platform. Теперь ИТ-службы могут штатно обновлять и обслуживать базовые операционные системы, не рискуя нарушить работу кластеров и развернутых в них критичных бизнес-сервисов.

«Для корпоративных заказчиков принципиально важно, чтобы российские инфраструктурные решения были совместимы и могли использоваться в едином технологическом контуре. Совместные испытания подтвердили корректную работу «Колибри-АРМ» с Deckhouse Platform. Это дает организациям возможность сочетать оркестрацию контейнерных и гибридных нагрузок с централизованным управлением рабочими станциями и серверами под операционными системами Windows и Linux», – отметил Ильнур Ибрагимов, технический директор «Колибри-АРМ».

«Построение независимой ИТ-инфраструктуры требует предсказуемости от каждого компонента. Deckhouse Platform выступает единой панелью управления (control plane) для любых рабочих нагрузок корпоративного класса – от микросервисов до баз данных и AI/ML. В свою очередь, «Колибри-АРМ» обеспечивает стандартизацию, обновление и контроль самих серверов, на которых развернута платформа. Для инженеров официальная совместимость продуктов означает, что им не придется тратить ресурсы и собирать инфраструктурный пазл вслепую. Заказчик получает протестированный фундамент, в котором управление платформенными нагрузками и базовыми ОС работает как единый механизм», – сказал Карапет Манасян, директор продуктового направления Deckhouse компании «Флант».

Deckhouse Platform – платформа для построения гибридной распределенной инфраструктуры, усиленная искусственным интеллектом. Платформа объединила контейнеры, виртуальные машины, ИИ-нагрузки и сервисы данных – они управляются из единой точки, с общей системой безопасности и наблюдаемости. Решение позволяет создавать идентичные среды и управлять ими в публичных и приватных облаках, поверх любой виртуализации, на bare-metal-серверах, а также в гибридной модели. Правообладатель платформы – АО «Флант».

«Колибри-АРМ» – российская система централизованного управления рабочими станциями и серверами в смешанных ИТ-инфраструктурах Windows и Linux, включая отечественные операционные системы. «Колибри-АРМ» включен в Единый реестр российского программного обеспечения, регистрационный номер 20037 от 27 ноября 2023 г. Решение реализует принцип единого окна и обеспечивает инвентаризацию устройств, управление программным обеспечением и операционными системами, автоматизацию обновлений, контроль конфигураций, удаленный доступ и диагностику. «Колибри-АРМ» помогает повысить управляемость и безопасность ИТ-инфраструктуры, сократить трудозатраты ИТ-служб и совокупную стоимость владения. По итогам 2025 г. «Колибри-АРМ» занял первое место в рейтинге CNews среди российских систем управления рабочими местами.