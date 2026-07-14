«Газпром ЦПС» перевел систему КРОСС на Deckhouse Kubernetes Platform

«Газпром ЦПС», единый цифровой оператор группы «Газпром», внедрил платформу контейнерной оркестрации Deckhouse Kubernetes Platform для модернизации проекта КРОСС (комплекс расчетов оценки стоимости строительства). Внедрение отечественного решения позволило успешно перейти с иностранного ПО, сохранить функциональность аналитической системы и обеспечить непрерывность бизнес-процессов. Об этом CNews сообщил представитель компании «Флант».

Проект КРОСС занимает ключевую нишу в качестве аналитической системы по работе со сметной стоимостью строительства. Правообладателем решения является «Газпром», а эксплуатирующей организацией — «Газпром ЦПС». Масштаб системы подтверждается цифрами: проектом пользуется более 140 организаций, а количество активных пользователей превышает 1,5 тыс. человек.

До 2023 г. инфраструктура проекта базировалась на зарубежном стеке технологий: микросервисное приложение было развернуто в кластерах Kubernetes с активным использованием инструментов экосистемы (Docker registry, мониторинг, логирование, Service Mesh). Прикладное ПО, включая базы данных и брокеры сообщений, работало на standalone-серверах в закрытых контурах и ЦОДах. В 2023 г. перед командой встала задача перехода на отечественный стек технологий с сохранением функциональности и прохождением всех этапов согласований и проверок.

В качестве целевой платформы была выбрана Deckhouse Kubernetes Platform редакции Enterprise Edition (DKP EE). Критериями отбора стали наличие решения в реестре российского ПО, соответствие требованиям безопасности и производительности, а также возможность замены всей экосистемы Kubernetes единым продуктом. Важным фактором стало наличие инструментов мониторинга и логирования «из коробки». Внедрение началось с свободно распространяемой редакции Deckhouse Kubernetes Platform Community Edition (DKP CE), которую развернули в 2023 г. После года эксплуатации и подтверждения качества продукта заказчик перешел на расширенные функции и техническую поддержку редакции Enterprise.

Миграция проводилась поэтапно: сначала на Dev и Test стендах, затем на Pre-prod и Prod в защищенных ЦОДах. С выходом сертифицированной ФСТЭК России редакции Deckhouse Kubernetes Platform Certified Security Edition (DKP CSE) «Газпром ЦПС» начал использовать её. В ходе проекта специалисты заказчика прошли обучение в Deckhouse Академии.

Техническое сотрудничество позволило решать сложные эксплуатационные задачи без остановки сервисов. Например, при необходимости смены IP-адресации серверов совместными усилиями был разработан план, реализованный в короткие сроки без остановки кластеров. Также по запросу заказчика была предоставлена бета-версия сервиса локального Registry внутри кластера, которая после успешного тестирования вышла в следующем обновлении платформы.

«Взаимодействие с “Флантом” мы рассматриваем как взаимовыгодное и стратегическое. За время реализации проекта с вендором были выстроены по-настоящему партнёрские отношения, где обе стороны готовы слушать и слышать друг друга. Так, например, некоторые необходимые в продукте фичи мы получаем ещё до их публичного релиза. Еще один из важных аспектов – это оперативное реагирование на инциденты. В лице “Фланта” мы нашли надёжного партнёра. Для “Газпром ЦПС” это означает технологическую устойчивость и ускорение цифровых инициатив», – отметил Артём Яковлев, руководитель центра компетенций «Газпром ЦПС».

«Проект КРОСС — показательный пример того, как Deckhouse Kubernetes Platform обеспечивает миграцию критически важных систем на отечественный стек без потери функциональности и надёжности. Тиражирование DKP на другие системы "Газпром ЦПС" — "Смарт-калькулятор", ЭАС ЗПТТ, АСУ ХД — и выбор нашей платформы для нового стратегического проекта внутри ПАО "Газпром" свидетельствуют о высоком уровне доверия к качеству продукта и экспертизе команды Deckhouse. Мы выстроили с командой "Газпром ЦПС" формат технологического партнёрства: совместная проработка новой функциональности платформы под задачи enterprise-сегмента и архитектурная-поддержка позволяют реализовывать запуск проектов в сжатые сроки и с предсказуемым результатом», — отметил Константин Аксёнов, директор департамента разработки Deckhouse компании «Флант»

Благодаря внедрению Deckhouse Kubernetes Platform проект КРОСС успешно вышел в промышленную эксплуатацию, пройдя все необходимые согласования и проверки инстанций при полном соблюдении требования непрерывности бизнес-процессов для пользователей. Миграция на новый стек позволила снизить количество инцидентов безопасности, повысить скорость доставки релизов и сократить затраты на сопровождение кластеров.