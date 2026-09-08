«Флант» помогла «Лемана Тех» упростить управление production-кластерами

Компания «Флант», разработчик экосистемы Deckhouse и эксперт в области DevOps и Kubernetes, реализовала проект совместно с «Лемана Тех» — ИТ-компанией, развивающей технологическую платформу бренда «Лемана Про». Основой проекта стала Deckhouse Kubernetes Platform, которая позволила заказчику объединить разрозненную ИТ-инфраструктуру, обеспечить бесперебойную работу критически важных сервисов и в разы сократить затраты на администрирование. Об этом CNews сообщил представитель компании «Флант».

«Лемана Про» — российский ритейлер товаров и услуг для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Сеть насчитывает более 100 магазинов и 15 складских комплексов, а также имеет собственный маркетплейс. Развитием ИТ-инфраструктуры и цифровых сервисов для бизнеса занимается «Лемана Тех».

В процессе масштабирования бизнеса «Лемана Тех» столкнулась с технологической фрагментацией: каждая команда разработчиков использовала собственный подход к развертыванию Kubernetes-кластеров. Инфраструктура распределялась по разным дата-центрам и облакам (OpenStack, vSphere и Yandex Cloud), что приводило к усложнению управления, росту затрат на поддержку и рискам для отказоустойчивости. Кроме того, отсутствие единой панели мониторинга затрудняло оперативное реагирование на инциденты.

Для решения этих задач была выбрана Deckhouse Kubernetes Platform (DKP), разработанная компанией «Флант». Платформа предназначена для унифицированного развертывания, управления и эксплуатации Kubernetes-кластеров поверх различных типов инфраструктуры — в частных и публичных облаках, виртуализированных средах и дата-центрах.

Ключевой эффект внедрения заключался в создании единой плоскости управления для гибридной инфраструктуры. С помощью DKP команда заказчика успешно управляет кластерами, размещенными у различных облачных провайдеров и на разных инфраструктурных площадках. Это позволило упростить масштабирование, сократить объем ручных операций и обеспечить единообразный подход к развертыванию и сопровождению кластеров независимо от среды размещения.

Существенную роль в проекте сыграли встроенные возможности Deckhouse Kubernetes Platform по обеспечению отказоустойчивости, автоматизации и наблюдаемости. Автоматизация типовых операций и механизмы автоматического масштабирования снизили операционную нагрузку на инженерные команды и ускорили выпуск обновлений. Инструменты мониторинга и логирования, входящие в состав платформы, дали заказчику удобный доступ к метрикам и событиям по всем кластерам и приложениям.

Сегодня у «Лемана Тех» в промышленной эксплуатации находятся более 100 production-кластеров и свыше 4 тыс. узлов, созданных через внутренний портал самообслуживания. При этом управлением всей этой инфраструктурой занимается команда всего из 6 специалистов.

«Управление инфраструктурой с помощью Deckhouse позволило нам сфокусироваться на потребностях бизнеса, а не на технических аспектах работы Kubernetes. Нам удалось не только повысить надежность систем, но и заметно ускорить вывод новых продуктов в эксплуатацию», — сказал Андрей Приморский, директор направления «Облачная инфраструктура» «Лемана Тех».

«Гибридный подход стал стратегическим преимуществом в данном проекте. Объединив кластеры из разных дата-центров, мы обеспечили командам разработки полную прозрачность инфраструктуры, унифицировав управление конфигурациями для всех сред: от локальных инсталляций на OpenStack до публичных облаков», — отметил Александр Титов, генеральный директор компании «Флант».