«ИНКА 4.0» и «Флант» объединили экспертизу для развития промышленного ПО

Компания «ИНКА 4.0» и «Флант», разработчик продуктов Deckhouse, договорились о сотрудничестве. Партнеры уже проверили совместимость своих решений, в их планах — развитие технологической экспертизы друг друга и обмен практическим опытом. Об этом CNews сообщили представители «ИНКА 4.0».

Перенос промышленных приложений в контейнерную среду становится устойчивым запросом производственных предприятий, которые переходят на отечественный инфраструктурный стек и одновременно модернизируют системы управления производством.

Платформа «ИНКА 4.0» предназначена для построения бизнес-приложений и MES-систем на промышленных предприятиях. В ее состав входят фреймворк «ИНКА» (ядро с готовым инструментарием разработки и единой шиной данных для интеграции и согласованного обмена информацией) и набор базовых функциональных модулей.

Архитектура платформы построена на совместимых микросервисах, что ускоряет создание и внедрение решений и снижает затраты на интеграцию. Платформа включена в реестр отечественного ПО, а созданные на ее основе решения уже работают в ряде крупнейших промышленных предприятий России.

Deckhouse Platform — платформа для построения гибридной распределенной инфраструктуры, усиленная искусственным интеллектом. Платформа объединила контейнеры, виртуальные машины, ИИ-нагрузки и сервисы данных — они управляются из единой точки, с общей системой безопасности и наблюдаемости. Продукт позволяет создавать идентичные среды и управлять ими в публичных и приватных облаках, поверх любой виртуализации, на bare-metal-серверах, а также в гибридной модели. Deckhouse Platform включена в реестр российского ПО и сертифицирована ФСТЭК России.

На первом этапе сотрудничества партнеры проверили совместимость «ИНКА 4.0» и Deckhouse Platform для контейнеров. Это позволит предприятиям развертывать MES-системы, созданные на базе платформы «ИНКА 4.0», в российской контейнерной среде.

Отдельным направлением сотрудничества станет обучение специалистов: команда «ИНКА 4.0» получит доступ к учебно-методическим материалам и онлайн-курсам Академии Deckhouse. Компании также планируют совместное продвижение решений.

«Для нас надежная контейнерная инфраструктура — это базовое условие для внедрения MES-решений на крупных производствах. Партнерство с компанией “Флант” дает нашим заказчикам уверенность в том, что промышленные приложения будут работать в современной и проверенной контейнерной среде. Это логичное развитие стратегии «ИНКА 4.0» по формированию целостной экосистемы отечественного ПО для промышленности. Усиление нашей экспертизы и специалистов партнера поможет быстрее закрывать сложные вопросы предприятий», — отметил генеральный директор компании «ИНКА 4.0» Павел Калякин.

«Промышленные компании выбирают ИТ-решения на годы вперед, поэтому для них важно, чтобы инфраструктура могла расти вместе с задачами. Для нас особенно ценно сотрудничество с “ИНКА 4.0”, командой, которая хорошо понимает специфику отрасли. Подтвержденная совместимость для контейнерной среды стала первым шагом. Дальше предприятия смогут подключать новые сценарии на той же платформе и в своем темпе, без остановки производства. Вместе мы сможем предложить промышленности технологический стек, который легко масштабировать под новые цели», — сказал генеральный директор компании «Флант» Александр Титов.