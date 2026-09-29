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OpenYard расширил экосистему совместимых решений с Deckhouse Platform

Российский разработчик и производитель серверного оборудования OpenYard и компания «Флант» подтвердили совместимость своих продуктов. Инженеры успешно протестировали развертывание готового решения Deckhouse Platform для виртуализации на пяти аппаратных платформах вендора. Совместное решение позволяет крупному бизнесу строить гибридную ИТ-инфраструктуру, объединяя контейнеры и виртуальные машины на единой аппаратной базе. Об этом CNews сообщили представители OpenYard.

Тестирование проводилось на серверах OpenYard RS101I, RS201I, RS102I, RS202I и RS202A. В перечень вошли 1U- и 2U-платформы на базе процессоров Intel Xeon Scalable третьего, четвертого и пятого поколений, а также 2U-сервер RS202A на базе AMD EPYC 9005. Модели различаются форм-фактором и возможностями конфигурирования и могут использоваться для виртуализации, работы с базами данных, корпоративными приложениями и других ресурсоемких задач. За счет этого заказчики могут выбирать конфигурацию серверов OpenYard в зависимости от требований к производительности, плотности размещения и характеру нагрузки.

Deckhouse Platform – платформа для построения гибридной распределенной инфраструктуры. Решение позволяет из единой точки управлять любыми типами ИТ-нагрузок: контейнерами, классическими виртуальными машинами и данными. Платформа обеспечивает создание идентичных сред с общей системой безопасности и наблюдаемости как в публичных и частных облаках, так и напрямую на физических серверах (bare metal).

По данным разработчика, решение позволяет сократить время подготовки среды разработки до 15 раз и автоматизировать до 80% ручных операций, а заявленный SLA достигает 99,99%.

Подтвержденная совместимость снимает с инфраструктурных команд задачу по ручной отладке взаимодействия системного софта и оборудования. В ходе испытаний инженеры сделали особый акцент на проверке работы слоя виртуализации: тесты подтвердили стабильное функционирование пулов виртуальных машин, корректное распределение вычислительных ресурсов серверов и бесшовное управление средой из единого оркестратора. В результате корпоративные заказчики получают надежную связку оборудования и платформы, которая разворачивается и масштабируется без архитектурных рисков.

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«Для нас важно расширять экосистему решений, с которыми оборудование OpenYard протестировано и готово к совместной работе. В случае с Deckhouse Platform мы подтвердили совместимость сразу пяти серверных платформ на Intel и AMD. Это дает заказчикам больше свободы при выборе аппаратной основы под конкретный проект и уверенность в том, что ключевые компоненты инфраструктуры корректно работают вместе», – отметила Наталья Курилина, руководитель направления по работе с технологическими партнерами OpenYard.

«При закупке производительного оборудования крупный бизнес стремится утилизировать его максимально эффективно. Единая архитектура Deckhouse Platform позволяет разворачивать среду напрямую на аппаратных платформах OpenYard без избыточных накладных расходов. В результате вычислительные мощности серверов максимально отдаются полезной нагрузке – будь то классические виртуальные машины, микросервисы или ресурсоемкие базы данных. За счет встроенных механизмов оркестрации платформа забирает на себя управление bare-metal узлами, объединяя физические серверы в единый кластер. Для заказчиков это означает существенный рост плотности размещения сервисов и ощутимое снижение совокупной стоимости владения инфраструктурой», – сказал Карапет Манасян, директор продуктового направления Deckhouse компании «Флант».

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