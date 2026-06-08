Deckhouse и mt cloud запускают cloud-native платформу виртуализации для единого управления ВМ и Kubernetes

Специализированный облачный провайдер mt cloud от компании Movetel и Deckhouse, разработчик решений для построения enterprise-инфраструктуры, объявляют о запуске cloud-native платформы виртуализации на базе Deckhouse Virtualization Platform. Об этом CNews сообщили представители mt cloud.

В рамках сотрудничества в mt cloud развернута единая cloud-native среда для управления виртуальными машинами, контейнерами и инфраструктурными сервисами. Платформа использует единые принципы безопасности, сетевой организации и хранения данных, позволяя устранить разрозненность инфраструктурных контуров и перейти к централизованному управлению.

Решение на базе Deckhouse Virtualization Platform объединяет виртуализацию и Kubernetes в единый слой оркестрации, где инфраструктура описывается декларативно и управляется по унифицированным правилам. В этой модели виртуальные машины и контейнеры функционируют как элементы одной системы управления, что позволяет ускорить развертывание инфраструктуры с дней до минут, снизить операционные ошибки и упростить масштабирование ресурсов.

Архитектура платформы mt cloud построена на высокопроизводительной инфраструктуре с использованием NVMe-хранилищ и расположена на двух независимых площадках уровня Tier III. Реализована единая сетевая модель на базе VMware NSX, обеспечивающая сегментацию и построение гибридных контуров. Подключение к двум магистральным провайдерам обеспечивает устойчивость внешних каналов связи и помогает поддерживать низкий RTO для клиентских сервисов. Для смешанных нагрузок VM и Kubernetes предусмотрены изолированные контуры, исключающие взаимное влияние рабочих нагрузок и обеспечивающие стабильную производительность в многопользовательских сценариях.

«Переход к cloud-native модели позволяет управлять виртуальными машинами и контейнерами как частью единой инфраструктурной системы. Это снижает сложность эксплуатации и повышает предсказуемость работы инфраструктуры», — отметил Андрей Радыгин, директор продуктового направления «Облачные провайдеры» Deckhouse компании «Флант»

«В mt cloud реализована модель, в которой инфраструктура и платформа функционируют как единая среда. Такая архитектура позволяет эффективно применять Deckhouse Virtualization Platform в высоконагруженных и гибридных сценариях, обеспечивая гибкое управление ресурсами и сетевыми политиками», — отметил генеральный директор mt cloud Тимур Чубарин.

Ожидается, что внедрение платформы снизит операционные затраты за счет централизованного управления виртуальными машинами и контейнерами, ускорит вывод новых сервисов благодаря автоматизации развертывания и унифицированной модели оркестрации, а также повысит эффективность DevOps-процессов за счет использования IaC-подхода.

Для DevOps-команд реализована возможность разворачивать изолированные окружения и управлять виртуальными машинами как объектами Kubernetes. Для информационной безопасности предусмотрены встроенные механизмы защиты, включая аудит событий, регулярные обновления, работу в закрытых контурах. Для эксплуатационных команд обеспечена единая среда управления с возможностью масштабирования до 1000 серверов и 50 тыс. виртуальных машин.