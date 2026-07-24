Таинственный производитель чипов запустит корпусирование микросхем под Москвой

Зеленоградский производитель микроэлектроники «НМ-Тех» запустит корпусирование микросхем на своем производстве. С 2022 г. компания старается скрыть все свои проекты.

Корпусирование на «НМ-Техе»

Как стало известно CNews, «НМ-Тех» планирует организовать на своих мощностях в Зеленограде корпусирование микросхем. Об этом редакции рассказали два собеседника среди топ-менеджеров микроэлектронных предприятий.

Планы подтверждает и вакансия ведущего инженера-технолога по организации корпусирования, опубликованная на портале HeadHunter в июле 2026 г.

Согласно описанию вакансии, специалисту предстоит заниматься технологической подготовкой производства, включая сборку, корпусирование микросхем, отбраковочные испытания, изготовление макетных плат, резку и утонение пластин. В числе требований — опыт работы в микроэлектронике не менее двух лет, знание технологического процесса сборки и опыт работы со сложным оборудованием: установками монтажа кристаллов, микросварки, герметизации и другими.

Корпусирование — это финальный этап производства микросхем, когда полупроводниковый кристалл помещается в герметичный корпус, к нему подводятся выводы для подключения к внешним цепям, после чего проводятся тесты на работоспособность. Корпус защищает хрупкий кристалл от механических повреждений, влаги и загрязнений, а также обеспечивает электрическое соединение с печатной платой.

Позиция «НМ-Теха»

В компании не стали отрицать планы по корпусированию, но и не раскрыли деталей. «Форматы взаимодействия с внешними контрагентами, а также параметры коммерческой деятельности компании защищены соглашениями о неразглашении, — отметили в «НМ-Техе». — В перспективе рассматриваем разные варианты». На вопрос о том, какие именно микросхемы и по какой технологии планируется корпусировать, в компании сослались на конфиденциальность.

МИЭТ «НМ-Тех» запустит корпусирование микросхем

Это характерно для «НМ-Теха». После 2022 г. компания не рассказывает публично о своих планах. «Они загнали под гриф все свои проекты»., — говорит собеседник CNews.

Шансов немного

Оба собеседника CNews знают, что предприятие в первую очередь нацелено на корпусирование для собственных нужд, а не на контрактное производство. По их мнению, «НМ-Тех» сможет организовать корпусирование по технологиям flip-chip, BGA, проволочный монтаж и др. При этом один из собеседников уточнил: «Насколько я знаю, речь идет о корпусировании только в пластике».

Один из топ-менеджеров микроэлектронного производства сомневается, что «НМ-Тех» сможет закрепиться на рынке контрактного корпусирования. В России уже работает множество небольших производств — у НИИЭТ, «Микрона», «Миландра», GS Group, ДЦ «Союз», «Кремний Эл» и ЗНТЦ. «Все они по факту мелкосерийные, — отмечает собеседник. — За счёт малых объемов они не смогут показать цены, как полноценные китайские фабрики».

Источник считает это следствием ошибок государственного планирования, поскольку большинство таких заводов построены с привлечением бюджетных средств: «За эти деньги нужно было построить две независимые мегафабрики, к которым бы обращались все российские заказчики. Бизнес мегафабрик должен заниматься только услугами по корпусированию, чтобы не создавать конфликты интересов с заказчиками».

Стоимость организации производства по корпусированию может составить несколько сотен миллионов рублей, отмечает один из собеседников.

Чем известен «НМ-Тех»

«НМ-Тех» — зеленоградский производитель микроэлектроники. Компания специализируется на разработке и производстве микроэлектронных компонентов, имеет собственную научно-исследовательскую базу и высокотехнологичное производство.

В марте 2025 года CNews писал, что «НМ-Тех» строит завод «ФАБ-300» по производству чипов по топологии 28 нм, однако строительство идет с задержками: компания дважды заказывала проверку стройки и дважды отменяла тендеры.

«НМ-Тех» также является ключевым участником создаваемой государством «Объединённой микроэлектронной компании» (ОМК), которая должна консолидировать активы «НМ-Теха», группы «Элемент» и завода «Ангстрем» для выпуска чипов по техпроцессу 28 нм и менее. На эти цели до 2030 года планируется направить 1 трлн руб.