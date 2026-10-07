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DataSpace и Deckhouse выводят на рынок отечественный сервис Kubernetes as a Service

Облачный провайдер DataSpace совместно с компанией «Флант» запустил Kubernetes as a Service (KaaS) на базе Deckhouse Platform для виртуализации. Решение позволяет заказчикам использовать управляемые Kubernetes-кластеры в облаке DataSpace без необходимости самостоятельно разворачивать, обновлять и сопровождать контейнерную инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители DataSpace.

Новый сервис объединяет надежность облака DataSpace с концепцией единого управления ИТ-ландшафтом Deckhouse Platform. Выходя за рамки базового оркестратора, KaaS предоставляет заказчику комплексную гибридную среду со встроенной централизованной наблюдаемостью (observability), сквозной безопасностью и автоматизацией. Это избавляет ИТ-команды от необходимости идти на компромиссы и тратить ресурсы на самостоятельную сборку разрозненных Open Source-компонентов.

Каждый кластер разворачивается в изолированном тенанте DataSpace, гарантируя защиту и высокую доступность данных. При этом архитектура Deckhouse Platform с единым control plane стирает границу между микросервисной и классической архитектурой: по запросу клиента платформа готова к масштабированию задач и бесшовному управлению не только контейнерами, но и классическими виртуальными машинами в рамках одного облачного контура.

Запуск управляемого KaaS закрывает ключевой запрос бизнеса — получить надежную инфраструктуру без капитальных затрат. Размещение критически важных приложений в облаке DataSpace снимает необходимость инвестировать в собственное оборудование и расширять штат DevOps-инженеров, а использование отечественной платформы гарантирует независимость от зарубежного системного ПО.

Решение будет особенно интересно банкам, ритейлу, e‑commerce, финтеху, и среднему бизнесу – всем, кто хочет внедрять современные технологии без значительных инвестиций.

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Компании уже проводят первые пилотные проекты с заказчиками. Для масштабирования ИТ-решения и обмена опытом запланирована серия совместных технических вебинаров, публикация клиентских кейсов и активное участие в отраслевых конференциях, что позволит игрокам рынка оценить преимущества решения в реальных сценариях использования.

«KaaS – логичный вектор развитии линейки продуктов DataSpace. Мы переходим от предоставления инфраструктуры – IaaS и колокации – к готовым платформенным сервисам, которые избавляют клиента при внедрении решений от любых технологических и эксплуатационных барьеров. Для заказчиков это означает не только быстрый старт проектов на микросервисной архитектуре без капитальных затрат на лицензии и найм DevOps-команды, но и предсказуемую стоимость владения по модели оплаты за фактически задействованные ресурсы, единые стандарты управления и безопасности, а также полную техническую поддержку провайдера», – сказал Алексей Макаркин, директор по продукту DataSpace Cloud.

«Собрать промышленный Kubernetes своими силами — значит потратить месяцы на интеграцию десятков разрозненных Open Source-инструментов, настройку наблюдаемости и контура безопасности. В рамках совместного сервиса с DataSpace мы даем заказчикам другой путь — готовую enterprise-среду в облаке. При этом клиенты получают решение с заделом на будущее: при появлении новых бизнес-задач архитектура Deckhouse Platform позволяет расширить контур и из одного окна управлять не только современными микросервисами, но и классическими виртуальными машинами, избавляя ИТ-команды от зоопарка разрозненных инфраструктурных систем», – сказал Андрей Радыгин, директор продуктового направления «Облачные провайдеры» Deckhouse компании «Флант».

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