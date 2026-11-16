Deckhouse Code делает проверку безопасности обязательным этапом разработки

Компания «Флант» выпустила обновление Deckhouse Code — платформы для непрерывной разработки и управления жизненным циклом ПО. В новой версии появились обязательные политики безопасности, которые невозможно отключить на уровне команды, встроенные сканеры кода и интеграция с российскими средствами анализа защищённости. Об этом CNews сообщил представитель «Фланта».

Главное нововведение — политики безопасности, которые служба ИБ задаёт централизованно для всех команд разработки. Обязательные этапы проверки встраиваются в конвейер CI/CD поверх настроек команды разработки и не могут быть ею отключены. Выпуск новой версии продукта возможен только после успешного прохождения всех проверок безопасности.

Deckhouse Code включает встроенные сканеры для статического анализа кода, проверки зависимостей и контейнерных образов, а также для поиска секретов в репозиториях. В обновлении добавлена интеграция с российскими сканерами безопасности: они подключаются теми же политиками и становятся обязательными этапами конвейера. Политики, ролевой доступ и правила проверок настраиваются в одном месте, компании не нужны отдельный оркестратор сканеров и ручная интеграция каждого инструмента с каждым проектом.

Обновление будет полезно компаниям, которые выбирают платформу для разработки, а также командам, которые мигрируют с GitLab (или планируют это). Переход на Deckhouse Code сохраняет привычную модель работы — репозитории, запросы на слияние, конвейеры CI/CD — и одновременно закрывает вопрос безопасной разработки: заказчик получает полноценную платформу DevSecOps вместо простого хранилища кода.

«Безопасная разработка начинается с правил, которые одинаково действуют для всех команд. В Deckhouse Code служба ИБ один раз задаёт политики, и дальше они работают автоматически в каждом конвейере: команды разработки сохраняют свой темп, при этом код без обязательных проверок в релиз не попадёт. Для компаний, которые уходят с GitLab, это возможность сразу получить контроль безопасности на уровне платформы», — сказал Никита Борзых, управляющий партнёр компании «Флант».

Deckhouse Code включён в Единый реестр российского ПО и обеспечивает полный цикл непрерывной разработки в одном продукте от отечественного вендора с регулярными релизами. Решение развёртывается в любой инфраструктуре заказчика — на серверах под российскими операционными системами, в Kubernetes и в составе Deckhouse Platform. Пользователям доступны возможности вендора: техническая поддержка, обучение в академии Deckhouse и партнёрская программа.