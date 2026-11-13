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Взломан сервер производителя БПЛА для армий Украины и Германии

Неизвестные хакеры атаковали немецкую компанию Quantum Systems, которая выпускает беспилотники для Бундесвера и ВСУ. Злоумышленники разместили троян на сервере обновлений компании, что вызвало обеспокоенность в правоохранительных органах и спецслужбах Германии. В результате немецкая армия, как утверждается, приостановила использование дронов компании-производителя. Эта мера была принята в качестве предосторожности.

Кибератака на стартап

Хакеры атаковали корпоративные сети немецкого производителя беспилотников Quantum Systems, об этом пишет Der Spiegel.

В ноябре 2026 г. компания Quantum Systems, которая обеспечивает беспилотниками вооруженные силы Германии и поставляет свою продукцию для Вооруженных сил Украины (ВСУ), стала объектом целенаправленной кибератаки. У производителя действуют собственные производственные мощности и совместные предприятия на украинской территории.

Quantum Systems - немецкая технологическая компания, которая разрабатывает и производит беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Штаб‑квартира находится в Гильхинге (Бавария), основана в 2015 г. Флорианом Зайбелем (Florian Seibel) - бывшим офицером Бундесвера и пилотом вертолета. Изначально Quantum Systems делала упор на гражданские задачи - в первую очередь на сельское хозяйство и картографирование. В 2026 г. компания активно развивает решения двойного назначения: ее дроны широко применяются для разведки, наблюдения и целеуказания. Quantum Systems привлекла финансирование от крупных инвесторов, включая HV Capital, Airbus Ventures и другие. Компания считается одним из быстрорастущих европейских производителей дронов двойного назначения и участвует в партнерствах по развитию европейской оборонной экосистемы.

Дроны-перехватчики SPYS были разработаны Quantum Systems совместно с украинской оборонной компанией WIY.

Взлом ИТ-инфраструктуры производителя

Согласно сообщениям СМИ, злоумышленники получили доступ к внутренней сети мюнхенской компании. На сервере был размещен вредоносный код, выдаваемый за официальное обновление программного обеспечения (ПО), применяемого для планирования миссий разведывательных аппаратов Quantum Vector.

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Сгенерировано Gemini 3.1 Flash Image
Хакеры скомпрометировали сервер обновлений одного из быстрорастущих европейских производителей дронов - поставщика дронов Бундесверу и ВСУ

Ложный патч успел попасть на серверы Бундесвера и ряда других заказчиков. Вредоносное ПО выявили в процессе проверки. В связи с этим немецкие вооруженные силы временно остановили эксплуатацию всего парка беспилотников данной марки. Установить организаторов кибератаки 13 ноября пока не удалось.

Позиция производителя

В Quantum Systems признали, что в конце октября 2026 г. компания подверглась «активной кибератаке со стороны враждебных субъектов».

Представитель фирмы подчеркнул, что в 13 ноября 2026 г. в 11:00 по Москве ИТ-угроз при использовании беспилотников не существует.

Крупные поставки для ВСУ

Немецкая оборонная компания намерена до конца 2026 г. поставить Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков модели SPYS, об этом сообщал вице-президента Quantum Systems Маттиаса Лена (Matthias Len).

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По словам представителя концерна, в сентябре 2026 г. было подписано соглашение о намерениях, предусматривающее передачу украинской стороне пакета, включающего десятки тысяч таких беспилотников. Речь идет о масштабной поставке, которая должна быть реализована в течение ближайших лет.

По информации Financial Times, западные оборонные компании продолжают наращивать взаимодействие с украинской стороной осенью 2026 г., заключая новые соглашения и расширяя номенклатуру поставляемой продукции. Очередной контракт на поставку десятков тысяч дронов-перехватчиков с Quantum Systems является наглядным подтверждением этой тенденции и свидетельствует о том, что военно-техническая поддержка Украины со стороны Германии и других стран Запада сохраняется на высоком уровне.

Антон Денисенко

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