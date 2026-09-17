«Флант» представляет Deckhouse Platform — единую платформу для любых нагрузок и любой инфраструктуры

Компания «Флант» объявляет о крупнейшем обновлении продуктовой линейки: Deckhouse Kubernetes Platform, Deckhouse Virtualization Platform и Deckhouse Commander объединены в единый продукт — Deckhouse Platform. Новая платформа предназначена для построения гибридной инфраструктуры и единого управления любыми нагрузками — контейнерами, виртуальными машинами, ИИ-сервисами и данными — на любом сочетании облачных и локальных ресурсов. Об этом CNews сообщили представители «Флант».

Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) известна рынку с 2017 г., однако за это время она перестала быть платформой только для контейнеров. Вопреки ожиданиям начала 2020-х, контейнеризация не вытеснила виртуализацию — обе технологии остались в production-ландшафтах, и управление ими из одного оркестратора превратилось из эксперимента в отраслевой стандарт. Именно это определило вектор развития: DKP выросла в продукт нового поколения, рассчитанный на гибридные ландшафты, где контейнеры, виртуальные машины, ИИ-сервисы и данные управляются из одной точки.

Deckhouse Platform — это принципиально новый продукт, объединивший три самостоятельных решения: платформу для контейнеров, платформу для виртуализации и систему управления мультикластерной инфраструктурой. Единый control plane, общая система безопасности и наблюдаемости — формула нового продукта: «Любые нагрузки. Любая инфраструктура. Одна платформа».

«Современные компании вынуждены постоянно выбирать: виртуальные машины или контейнеры, облако или on-prem, Open Source или готовая платформа, Infrastructure as Code или ИИ, скорость или безопасность, — и каждый такой компромисс стоит времени и денег. Нам в Deckhouse удалось объединить виртуальные машины и контейнеры, облака и on-prem, инфраструктуру как код и ИИ-агентов, а также управляемые сервисы, сети и storage, обеспечив стандартизацию, безопасность, надежность и очень большую гибкость, а значит — дать компаниям возможность развиваться быстрее и быть первыми», — сказал Давид Мэгтон, технический директор и соучредитель компании «Флант».

Платформа предлагает семь готовых сценариев использования, которые охватывают основные задачи современных технологических ландшафтов.

Первые три сценария закрывают базовые потребности в вычислительной инфраструктуре. Для контейнеров — кластер за считаные минуты, а не месяцы, SLA выше 99,99% и встроенное соответствие требованиям регуляторов. Для виртуализации — простое управление ВМ-инфраструктурой и миграция с зарубежных продуктов, включая сертификацию ФСТЭК России. Для комбинированных нагрузок — контейнеры и виртуальные машины под одним control plane с единым пакетом документов ФСТЭК России на всю среду.

Следующие сценарии расширяют платформу на работу с данными, ИИ и облачными моделями потребления. Для ИИ — GPU как еще один ресурс в общем пуле рядом с CPU и памятью, запуск ИИ-сервиса за часы, а не кварталы, данные внутри контура компании и до 30% экономии на оборудовании за счет оптимизации GPU. Для данных — единый слой хранения, интеграция с внешними СХД и управляемые сервисы по запросу: PostgreSQL, ClickHouse, Airflow, брокеры сообщений, кеши. Для частного облака — ресурсы по кнопке, а не по тикету и прозрачная экономика по проектам и продуктам: квоты, потребление, стоимость.

Наконец, Deckhouse Platform для распределенной гибридной инфраструктуры, усиленная ИИ, собирает весь ландшафт — собственный ЦОД, арендованную площадку, публичное облако, edge — в одну систему с единым control plane на все площадки для создания ресурсов, поиска аномалий и устранения ошибок.

Все семь решений формируются из ядра Deckhouse Platform Core — минимальной неделимой основы для запуска контейнеров и виртуальных машин — и 14 совместимых расширений: по работе с данными, управлению гибридной инфраструктурой, информационной безопасностью, сетевыми возможностями и ресурсами ML/AI. Заказчик покупает только то, что нужно сейчас, и расширяет платформу по мере роста — вместо нескольких стеков и команд на ВМ и контейнеры компания получает одну ответственность вендора и единый SLA на весь контур.

Deckhouse Platform сохраняет приверженность открытому коду — пользователям доступна бесплатная редакция Deckhouse Platform Open для самостоятельного развертывания. Сегодня инженеры «Фланта» занимают первое место в России по объему контрибуций в международные проекты CNCF.

«Любая бизнес-задача живет в условиях ограничений — времени, ресурсов, денег, масштаба. Крупное технологическое обновление в первую очередь о том, что теперь можно решать задачу иначе, выходить из этих ограничений. В Deckhouse Platform функциональность накапливается от обновления к обновлению — за прошлый год вышло больше 10 версий платформы, и компании могут использовать новые функции и сценарии, сохраняя уже сделанные инвестиции, при этом обновление будет бесшовным. Это модель непрерывного накопления ценности: без лишних затрат на пересборку среды, с управляемым и прозрачным TCO», — сказал Александр Титов, генеральный директор компании «Флант».

Помимо Deckhouse Platform, компания развивает линейку совместимых продуктов. Deckhouse Observability обеспечивает централизованную наблюдаемость всей инфраструктуры и приложений, Deckhouse Development Portal позволяет управлять всеми этапами разработки новых сервисов и продуктов, Deckhouse Stronghold отвечает за безопасное управление жизненным циклом секретов, а Deckhouse Code — за непрерывную разработку и управление жизненным циклом ПО. Все продукты интегрированы между собой и с платформой — не нужно тестировать совместимость и тратить ресурсы на подключение сторонних решений.

«Многие сталкивались с ситуацией, когда команда разработки создает цифровой продукт за пару месяцев, а клиенты получают к нему доступ лишь спустя год. Эту разницу во времени съедает инфраструктура: долгие согласования, ручная настройка кластеров и бесконечные обновления. За это время конкуренты успевают занять рынок. Deckhouse Platform возвращает это время: кластер поднимается за считаные минуты, а команды могут выпускать релизы в день написания кода. Платформа берет на себя автоматическое масштабирование под любые пики нагрузки, обеспечивает SLA выше 99,99% и уже “из коробки” закрывает все ключевые требования регуляторов и информационной безопасности», — сказал Карапет Манасян, директор продуктовых направлений Deckhouse, «Флант».

Дорожная карта развития Deckhouse Platform включает развитие маркетплейса приложений с установкой в один клик, новые управляемые сервисы для хранения и обработки данных, углубление ИИ в процессы — от развертывания инфраструктуры до создания модулей — развитие системы хранения с гибридным размещением и автоматическим распределением данных между уровнями, а также сертификацию ФСТЭК России для новых возможностей платформы.

Сегодня под управлением платформы находится более 1300 кластеров, которые эксплуатируют свыше 260 компаний. Кластер Kubernetes поднимается в среднем за 15 минут, время вывода продукта на рынок сокращается на 23 %, а TCO за пять лет оказывается ниже на 27% по сравнению с самостоятельно собранной платформой. На опыте реальных внедрений подтверждено, что двух инженеров достаточно для обслуживания 170+ кластеров и 1000+ виртуальных машин. Продукт имеет сертификат ФСТЭК России № 4860 от 04.10.2024 и запись в реестре российского ПО № 12338.