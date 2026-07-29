В Deckhouse Observability Platform добавлен модуль APM для мониторинга производительности приложений

Разработчик программного обеспечения Deckhouse объявил о расширении возможностей Deckhouse Observability Platform: в платформе появился модуль APM для мониторинга производительности приложений. Он помогает командам быстрее разбирать инциденты в распределённых системах и связывать состояние инфраструктуры с работой сервисов, запросов и зависимостей между ними.

В микросервисной архитектуре обработка запроса охватывает множество узлов: API-шлюзы, прикладные сервисы, базы данных и очереди сообщений. При возникновении задержек инфраструктурные метрики фиксируют общую деградацию отклика. Новый модуль APM автоматизирует поиск первопричины сбоя за счёт анализа распределённых трассировок и их связывания с логами внутри единого контура платформы.

Для оценки работоспособности сервисов или приложений платформа предоставляет карту сервисов и зависимостей между ними с расчётом ключевых показателей. На графе отображаются связи между сервисами, а внешние API, кеши и базы данных распознаются по атрибутам исходящих вызовов и выделяются в отдельные узлы. Инженеры сразу видят проблемный участок цепочки вызовов и оценивают масштаб влияния деградации на смежные компоненты.

Детальный разбор инцидентов реализован через фильтрацию трассировок по имени сервиса, статусу операции или длительности запроса. Путь транзакции визуализируется с помощью дерева операций, которое высчитывает собственное время выполнения каждого шага и подсвечивает ресурсоёмкие этапы. Интеграция телеметрии работает напрямую при наличии атрибута trace_id в логах приложения. Специалист открывает записи журнала, сгенерированные в момент ошибки, из окна проблемной трассировки.

«В распределённых приложениях сложность диагностики заключается в разрозненности данных. Метрики показывают симптом, трассировки — путь запроса, логи — детали ошибки. Инженеру приходится вручную собирать разрозненные факты в общую картину. Внедрение APM делает этот разбор прикладным: инструмент показывает состояние сервисов, зависимости между ними, ресурсоёмкие операции и связанные логи в одном интерфейсе. Объединение контекста помогает командам DevOps и SRE быстрее локализовать узкое место и сократить время устранения инцидента», — сказал Владимир Гурьянов, технический директор продукта Deckhouse Observability Platform компании «Флант».