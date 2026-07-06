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Deckhouse и «Киберпротект» создают единый сценарий резервного копирования для контейнерной и виртуальной инфраструктуры

Разработчики программного обеспечения Deckhouse и «Киберпротект» в рамках технологического партнерства предложат российскому рынку совместимый сценарий резервного копирования и восстановления данных для инфраструктуры на базе Deckhouse. Партнерство охватывает как контейнерные среды, так и виртуализацию, что дает заказчикам единый контур защиты данных для разных типов нагрузок в одной платформе. Об этом CNews сообщили представители компании «Флант».

Совместное решение ориентировано на заказчиков, использующих смешанную инфраструктуру с Kubernetes-кластерами, виртуальными машинами и stateful-приложениями. Его применение позволяет унифицировать процессы резервного копирования, восстановления и администрирования в различных средах развертывания.

Необходимость в унификации особенно заметна в проектах, где компании переводят приложения с монолитной архитектуры на микросервисную. В традиционной среде резервное копирование обычно строится на снапшотах виртуальных машин и агентах внутри операционной системы. При работе с Kubernetes этого уже недостаточно: для корректного восстановления требуется сохранить данные в Persistent Volumes, состояние etcd, а также метаданные и конфигурацию ресурсов.

В рамках партнерства компании обеспечивают совместимость Deckhouse Kubernetes Platform и решения «Кибер Бэкап» для защиты основных компонентов Kubernetes-инфраструктуры. Это позволяет восстанавливать не отдельные тома или файлы, а рабочее состояние приложения вместе с его инфраструктурным контекстом. Для распределенных сервисов такой подход критичен: при аварии важно вернуть данные, конфигурацию и связи между компонентами в согласованном состоянии.

Дополнительное значение имеет консистентность данных при резервном копировании stateful-нагрузок, прежде всего баз данных. В микросервисной архитектуре они часто работают в распределенной среде, где простой снимок файловой системы не гарантирует корректного восстановления. Поэтому в совместных сценариях резервного копирования учитывается состояние приложения на момент создания копии, чтобы снизить риск потери транзакционной целостности после сбоя или инцидента.

Интеграция с «Кибер Бэкапом» расширяет возможности Deckhouse как платформы для эксплуатации контейнерных и виртуальных нагрузок в одном технологическом контуре. Для бизнеса и государственных организаций это означает более предсказуемое восстановление сервисов, снижение сложности эксплуатации и возможность использовать российские инфраструктурные продукты для построения управляемой среды с единым контуром защиты данных.

«Перевод корпоративных систем на микросервисную архитектуру часто замедляется из-за рисков потери данных. Инженеры уверенно управляют stateless-нагрузками, платформа также позволяет работать с виртуальными машинами, однако поддержка баз данных внутри Kubernetes требует внедрения дополнительных гарантий безопасности. Интеграция с “Кибер Бэкапом” предоставляет заказчикам инструменты резервирования для любого типа нагрузки, включая биллинговые платформы и ERP, что необходимо для контейнеризации критичных систем. Совместное решение защищает инфраструктуру от программных сбоев, аппаратных отказов и последствий человеческого фактора», — сказал Карапет Манасян, директор продуктового направления Deckhouse.

«Динамичная природа Kubernetes рассчитана на мгновенный перезапуск контейнеров, однако принципы защиты данных требуют жесткой фиксации информации. Мы связали механизмы оркестрации с правилами резервного копирования персистентных хранилищ. Совместное решение сохраняет актуальный топологический срез приложения вместе с инфраструктурным контекстом. Для инженеров это значит, что восстановление инфраструктуры и данных больше не нужно проводить отдельными, не связанными между собой процессами», — сказал Андрей Крючков, директор направления по развитию технологических партнерств компании «Киберпротект».

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