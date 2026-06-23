Kept и Deckhouse масштабируют системы ИИ-агентов

Аудиторско-консалтинговая фирма Kept совместно с российским ИТ-разработчиком инфраструктурных решений Deckhouse завершила миграцию платформы ИИ-агентов KeptStore на Deckhouse Kubernetes Platform (DKP). Об этом CNews сообщил представитель Deckhouse.

Новая архитектура на базе DKP позволяет сократить время развертывания новых клиентских проектов до трех минут за счет автоматизации горизонтального и вертикального масштабирования, нативной совместимости с микросервисной архитектурой и оптимизации использования дорогостоящих GPU-ресурсов.

Клиенты Kept могут бесшовно перейти от пилотных проектов к промышленной эксплуатации ИИ-агентов. Решение позволяет масштабировать парк «цифровых сотрудников» под нужды бизнеса в течение одного часа, а также вдвое сократить потребность в физических видеокартах с учетом неравномерной нагрузки. В отличие от стандартных решений, DKP гарантирует безопасность данных клиентов на инфраструктурном уровне, обеспечивая полную изоляцию прав доступа и баз данных.

Платформа поддерживает гибридную инфраструктуру: виртуальные машины, контейнеры и комбинированные сценарии работают в единой среде, а развертывание возможно в инфраструктуре клиента (on-premise), в публичном или частном облаке и на edge-инфраструктуре. Это обеспечивает единый подход к управлению независимо от локации и масштаба, позволяет управлять жизненным циклом кластеров и автоматизировать рутинные операции.

«Раньше каждый проект требовал “прокладывать дорогу” вручную. Теперь мы создали “платную трассу” для наших сервисов, где “автомобили” — контейнеры с агентами — едут по готовому, безопасному и масштабируемому маршруту. Это дает нам и клиентам скорость, предсказуемость и экономию», — отметил Роман Малюга, партнер Kept.

«ИИ-агенты сегодня становятся полноценными “цифровыми сотрудниками”, но их работа требует стабильной защищенной среды и мгновенного доступа к ресурсам. Перенос на Deckhouse Kubernetes Platform превратил инфраструктуру KeptStore из ограничивающего фактора в гибкий актив: теперь мощности GPU перераспределяются в реальном времени под текущие задачи. Мы автоматизировали всю рутину эксплуатации: от развертывания приложений до мониторинга состояний. Это позволит команде Kept не тратить время на администрирование слоев инфраструктуры, а фокусироваться на развитии логики самих ИИ-агентов», — сказал Александр Подмосковный, директор продуктового направления ML/AI Deckhouse.