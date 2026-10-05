«Флант» и «Хайстекс» автоматизировали миграцию виртуальных машин в Deckhouse Platform

ИТ-компании «Флант» и «Хайстекс» завершили совместные испытания программного комплекса «Хайстекс Акура» и Deckhouse Platform и заключили соглашение о технологическом партнерстве. Совместимость решений открывает корпоративным заказчикам фоновый перенос виртуальных машин в Cloud Native-среду Deckhouse Platform. Для бизнеса это означает миграцию без риска потери данных и без длительных простоев критичных сервисов. Об этом CNews сообщили представители «Флант».

Совместные испытания проводились инженерами «Фланта» и «Хайстекса» с февраля по июнь 2026 г. В ходе тестирования была проверена работа компонентов «Хайстекс Акура» в среде Deckhouse Platform, включая развертывание контроллера и облачных агентов, балансировку агентов в зависимости от нагрузки и репликацию данных в целевую инфраструктуру.

Программный комплекс «Хайстекс Акура» отвечает за транспортировку нагрузок, выполняя фоновое копирование информации на уровне приложений. Технология позволяет ИТ-отделам реплицировать терабайты корпоративных данных, сохраняя непрерывную работу критичных сервисов. Для защиты от сбоев система развертывает изолированное окружение, в котором администраторы проводят тестовые запуски и проверяют работоспособность ИТ-инфраструктуры до финального переключения трафика.

Deckhouse Platform выступает целевой средой для развертывания мигрирующих систем — причем не только виртуальных машин: в дальнейшем их можно эксплуатировать в едином контуре вместе с контейнерными нагрузками. Во время переезда платформа принимает реплицированные данные и создает новые виртуальные машины по расписанию. На стороне Deckhouse Platform аппаратно настраиваются параметры будущей инфраструктуры: статический IP-адрес, подсеть, объем вычислительных ресурсов и пользовательские скрипты (user data). Детализированная конфигурация автоматизирует подготовку облачной среды. Инженеры получают готовую инфраструктуру, защищенную от конфигурационных ошибок при массовом переносе корпоративных нагрузок.

«Сегодня при переходе на новую платформу виртуализации для заказчика важно не только выбрать целевую технологию, но и понимать, как именно будет перенесена существующая инфраструктура, что произойдет в момент переключения и можно ли заранее проверить результат. Совместные испытания с “Флантом” подтвердили работоспособность такого сценария для Deckhouse Platform. Теперь у корпоративных заказчиков есть готовый и протестированный инструмент, который делает процесс переезда полностью прозрачным и безопасным», — сказал Александр Шукевич, директор по продажам и развитию бизнеса, «Хайстекс».

«Многие компании понимают, что их существующая инфраструктура больше не отвечает требованиям бизнеса и регуляторов, но откладывают переезд из-за страха перед самой миграцией. Интеграция с “Хайстекс Акура” снижает технические риски и избавляет процесс от непредсказуемости. Мы даем рынку — клиентам и партнерам-интеграторам — безопасный и обкатанный маршрут переноса виртуальных машин. Процесс становится прозрачным: заказчики могут безболезненно отказаться от устаревших решений, перевести вычислительные мощности в Deckhouse Platform и обеспечить себе реальный цифровой суверенитет», — сказал Георгий Дауман, директор продуктового направления Deckhouse Platform, «Флант».

В рамках технологического партнерства компании запускают совместные пилотные проекты. Отдельными направлениями дальнейшего сотрудничества станут развитие сценариев аварийного восстановления и резервного копирования для инфраструктур на базе продуктов Deckhouse.



