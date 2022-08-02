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VK создала облачную платформу для разработки ML-решений

VK Cloud Solutions открыла доступ к тестированию новой облачной платформы для полного цикла ML-разработки. Cloud ML Platform объединит удобные инструменты для экспериментов с данными и работы с моделями машинного обучения: от настройки среды до внедрения решений в сервисы и бизнес-процессы.

Cloud ML Platform от VK позволяет разделить роли и зоны ответственности в команде, настроить процесс решения задач и отслеживать результаты экспериментов участников. Дата-инженеры смогут развернуть среду для работы с данными и построения моделей, самостоятельно и быстро масштабировать вычислительные мощности под любые задачи и нагрузки. Специалистам по Data Science платформа даст возможность гибко и оперативно проводить эксперименты с данными, формулировать и проверять гипотезы.

В Cloud ML Platform будут доступны инструменты для управления доступом к данным и компонентам среды, а также для интеграции платформы с корпоративными системами аутентификации, логирования и аудита пользователей. Благодаря этому администраторы системы и специалисты по безопасности обеспечат контроль за работой с данными и смогут оперативно анализировать изменения в проекте.

«При разработке продукта мы сделали ставку на использование компонентов с открытым исходным кодом в его архитектуре, чтобы гибко развивать функциональность платформы, избежать зависимости от технологий того или иного вендора, — сказал Дмитрий Лазаренко, директор по продукту VK Cloud Solutions. — Использование Сloud ML Platform от VK поможет Data Science-командам быстрее работать с экспериментами, а бизнесу — получить преимущество от оперативного применения результатов успешных гипотез».

На первом этапе пользователям доступны возможности сервиса JupyterHub, который позволяет быстро создавать среды для экспериментов и работы с данными. В дальнейшем функциональность Cloud ML Platform расширится, в том числе за счет привычных для дата-специалистов решений на базе открытого кода. Например, пользователи платформы смогут работать с инструментом для управления жизненным циклом моделей MLflow, технологией для оркестрации контейнеров Kubernetes и решением для распределенной обработки данных Spark.

Cloud ML Platform от VK также будет доступна компаниям, которые предпочитают работать с данными на собственных или арендованных серверах. Сервис можно развернуть в частном облаке благодаря технологическому стеку платформы, построенному на свободном программном обеспечении.

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Защита данных

Доступ к Cloud ML Platform в период бета-тестирования бесплатный, затем оплата сервиса будет производиться по модели pay-as-you-go — только за использованные вычислительные ресурсы. Чтобы принять участие в тестировании, необходимо оставить заявку на сайте.

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VK Cloud Solutions — облачная платформа для бизнеса и разработки, которая предлагает удобные инструменты создания облачной инфраструктуры компаниям любого размера. VK Cloud Solutions входит в портфель решений «VK цифровые технологии» и базируется на многолетнем опыте развития интернет-сервисов и технологий на базе открытого кода.

VK Cloud Solutions предоставляет инфраструктурные и платформенные сервисы, экспертную поддержку, кастомные и частные инсталляции, а также помогает мигрировать в облако. Клиенты компании — «», «Битрикс», «Инвитро», «Росатом», X5 Group и др.

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