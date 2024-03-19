Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

На рынке появился новый инструмент для анализа акций — «Индекс БКС»

«БКС Мир инвестиций» начал расчет «Индекса БКС» на основе анализа рыночных данных и алгоритмических методов финансового моделирования. Он позволяет оценить потенциал ценной бумаги для принятия взвешенного инвестиционного решения о ее покупке или продаже. Об этом CNews сообщили представители «БКС Мир инвестиций».

Индекс стал доступен пользователям мобильного приложения «БКС Мир инвестиций» и отображается в карточке ценной бумаги. В дальнейшем он появится и в веб-кабинете БКС.

Расчет «Индекса БКС» основан на уникальной методике — анализе российских акций по четырем группам показателей: бизнес-показатели компании, оцениваются: рентабельность, долговая нагрузка, прогнозы роста; потенциал цены, критерий показывает, насколько компания недооценена или переоценена; история торгов, теханализ и динамика цены помогут понять, стоит ли ждать роста или падения котировок в будущем; аналитический взгляд команд ведущих российских банков и брокеров, прогноз экспертов по ценной бумаге.

После агрегации и обработки данных каждая акция получает индекс от одного до 10.

Слабые ценные бумаги имеют индекс 1–2, средние от трех до семи, сильные — от восьми до 10. Акции с высоким индексом при росте рынка могут расти быстрее других и поэтому потенциально интересны для покупки. А при падении рынка, как правило, падают медленнее других, что может сохранить деньги инвесторов. Средние — в основном растут и падают вместе с рынком, а акции с низким индексом станут оптимальным вариантом для шорта.

На российском рынке резервного копирования появляются новые имена
CNews Analytics

«Индекс БКС» — математически рассчитанный показатель, в основе которого лежат статистические данные по нескольким параметрам, поэтому он является объективной многофакторной оценкой при анализе ценных бумаг.

Для инвестора это дополнительная метрика, которая позволит не тратить время на длительное изучение финансовых показателей эмитента, чтобы выбрать оптимальный инвестиционный инструмент. Кроме того, «Индекс БКС» может стать удобным фильтром для тех, кто только формирует инвестиционный портфель или планирует провести ребалансировку в соответствии с рыночными условиями и личными целями.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Бизнесу в помощь: рассказываем про полезный ресурс по законодательству в области ИБ

Суверенный аналог GitHub под ударом. Денег на его разработку не нашлось

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

Microsoft «сжалилась»: блокировку облака для россиян перенесут на несколько дней. Раскрыт список запретных для России сервисов

Как оцифровать логистику в России: 5 ИТ-трендов отрасли

Россиян изгоняют из облачных сервисов Amazon и Microsoft. Под запретом Dynamics CRM, Power BI. Времени на поиск замены не дали

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки, говорящие по-русски: выбор ZOOM

Лучшие детские часы для контроля за ребенком: выбор ZOOM

Почему Wi-Fi 7 — маркетинговая гонка, бесполезная в России

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой

На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю

На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана
Показать еще