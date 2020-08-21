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«БКС Мир инвестиций» усовершенствовал мобильное приложение

ПО Софт
, Текст: Эльяс Касми

Обновленное приложение «Мой брокер. Мир инвестиций» стало более удобным и функциональным. В разделе «Портфель», помимо возможности группировать вложения по классам активов (акции, облигации, фонды), теперь можно увидеть разделение на зарубежный рынок (инвестиции в долларах), российский рынок (инвестиции в рублях) и готовые решения. В готовых решениях собраны структурные продукты, ноты и ПИФы от компании БКС.

Новый экран «Анализ» позволяет отследить размер заработка на инвестициях. Здесь учтены результаты по закрытым позициям, полученным дивидендам и купонам.

Другая важная доработка – возможность покупки и продажи валюты от 1$ и 1€ по биржевому курсу. За один раз можно обменять до 50 тыс. долларов или евро. Валюту можно вывести на банковский счет день в день, если сделка совершена и вывод оформлен до 17:30 по московскому времени, и на следующий день – если позже. Сделки с валютой доступны на протяжении всей торговой сессии Мосбиржи – с 10:00 до 23:30.

Раздел «Котировки» переименован в «Рынки», где ценные бумаги теперь разделены по валютам. В «Российских рынках» собраны все ценные бумаги в рублях. На этом же экране удобно расположены новости и инвестиционные идеи по рублевым активам. В «Зарубежных рынках» - все ценные бумаги в долларах и евро, инвестиционные идеи и новости по ним. В пространстве «Готовые решения» раздела «Рынки» расположены ноты и ПИФы компании БКС. Кроме того, теперь уведомления о достижении цены будут всегда под рукой, так как «переехали» в раздел «Рынки».

В новом разделе «Связь» теперь собран весь функционал для коммуникаций с клиентами, которые могут как написать в чат поддержки, так и позвонить менеджеру или трейдеру. При этом значительная часть push-уведомлений от БКС сохраняется в разделе, их можно посмотреть в любое удобное время, а остальные типы уведомлений будут добавлены сюда в скором будущем.

Обновлен внешний вид раздела «Еще», где все доступно в цифровом формате. Теперь здесь еще удобнее получать брокерские и депозитарные отчеты, изменять тариф, пополнять счет или выводить деньги. Здесь же доступна справка 2-НДФЛ, а также справка 1042-S для тех, кто торгует американскими акциями на Санкт-Петербургской бирже.

Наконец, воспользоваться умными подсказками по торговле на бирже и работе приложения можно, зайдя в FAQ ( раздел «Еще»), – основные инвестиционные термины, советы, как вывести и завести деньги на счет, в какое время можно совершать сделки и многое другое.

Мобильное приложение «Мой Брокер. Мир инвестиций» доступно для скачивания в Google Play и AppStore.

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