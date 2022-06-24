Amazon Alexa научилась говорить голосами мертвых

Amazon презентовал новую функцию, позволяющую Alexa имитировать любой голос на основе его одноминутной аудиозаписи. Microsoft на днях, наоборот, ввела жесткие ограничения на подобные вещи.

Дочитает ли бабушка сказку

Amazon планирует снабдить виртуального помощника Alexa возможностью имитировать голос любого человека, живого или мертвого. Для этого Alexa достаточно будет лишь прослушать минутную аудиозапись голоса, который она должна будет воспроизводить.

Впервые эту функцию продемонстрировали на днях на конференции Amazonre:Mars в Лас-Вегасе. Собравшимся показали короткое видео, где ребенок спрашивает: «Alexa, может бабушка дочитать мне “Волшебника страны Оз”?», после чего Alexa переключается на более человеческий голос (очевидно, принадлежавший покойной родственнице) и читает фрагмент из классической сказки.

«Это достижение потребовало новых подходов; нам нужно было научиться производить высококачественную имитацию голоса из менее чем минутных записей, вместо нескольких часов студийных записей. Нам удалось этого добиться, подойдя к вопросу со стороны конверсии голоса, а не генерации речи», — заявил Рохид Прасад (Rohid Prasad), руководитель научного направления проекта Amazon Alexa.

По его словам, речь идет об «обобщаемом» интеллекте, который позволяет Alexa адаптироваться к различным условиям и перерабатывать свой опыт в знания с минимальным вмешательством людей. Такая система отличается от общего (или «истинного») ИИ, цель которого — решать проблемы так же, как это делает человеческий разум.

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Прасад также добавил, что запрос на имитацию голоса сейчас весьма высок, поскольку, многие люди потеряли близких во время пандемии COVID-19: «Хотя ИИ не может облегчить боль потери, он может дольше сохранять воспоминания».

Когда эта функция станет доступна широкой публике, впрочем, в Amazon отвечать отказываются.

И о последствиях

Amazon не единственный, кто разрабатывает подобные решения. Однако такие проекты слишком чреваты злоупотреблениями.

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«Достоверная имитация чьего-либо голоса открывает широкие возможности для злоупотреблений; самый простой сценарий — это поддельный звонок родственникам с просьбой переслать денег на такой-то номер или озвучить какую-либо конфиденциальную информацию, которая затем может использоваться для причинения серьезного вреда, — говорит Дмитрий Кирюхин, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. — Ну, и сама идея продлить воспоминания об умерших людях, имитируя их голоса, также выглядит довольно неоднозначно. Хотя и на такое спрос, вероятно, будет».

На днях Microsoft со своей стороны объявила о том, что серьезно ограничивает доступ к своим ИИ-разработкам, связанным с генерацией натурально звучащей речи. В частности, теперь имитировать голос того или иного человека будет возможно только с письменного разрешения обладателя голоса.