Разделы

Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
|

GetPayAll: как ChatGPT помогает россиянам менять профессию и выходить на новый доход

За последний год рынок труда в России заметно изменился: все больше специалистов задумываются о смене профессии, поиске дополнительного дохода или переходе в онлайн-сферу. Одним из ключевых инструментов, который стал катализатором этих изменений, оказался ChatGPT. По данным внутренней аналитики сервиса GetPayAll, нейросеть все чаще используется не только для учебы и бытовых вопросов, но и как полноценный рабочий инструмент для освоения новых направлений и монетизации навыков. Люди обращаются к нему не как к развлечению, а как к практическому помощнику, который помогает быстрее понять новую сферу и начать в ней зарабатывать. Об этом CNews сообщили представители GetPayAll.

Главная причина популярности сервиса заключается в его универсальности. Пользователь получает не узкоспециализированную программу, а цифрового помощника, который способен закрывать сразу несколько задач. С его помощью изучают новые профессии, составляют резюме и портфолио, генерируют идеи для бизнеса и фриланса, пишут тексты и сценарии, получают помощь в программировании, готовятся к собеседованиям и подтягивают иностранные языки.

Для человека, который только задумывается о смене сферы деятельности, это значительно снижает барьер входа. Не нужно приобретать десятки курсов и тратить недели на поиск информации, достаточно корректно сформулировать запрос и получить структурированный ответ.

Еще один важный фактор популярности – это простота использования. Интерфейс не требует технических знаний или специального образования. Работа строится на обычном диалоге: пользователь задает вопрос, уточняет детали, просит примеры или пошаговые инструкции. Именно поэтому сервис востребован не только у молодых специалистов, но и у людей старше тридцати лет, которые ранее не были тесно связаны с IT или цифровыми профессиями. Для них ChatGPT становится чем-то средним между наставником, консультантом и интерактивным учебником, что особенно важно при смене профессии с нуля.

Бесплатная версия позволяет познакомиться с возможностями платформы и закрывать базовые задачи. Ее используют для написания простых текстов, получения кратких консультаций, ответов на вопросы, базовой помощи в обучении и несложных переводов. Однако при более глубокой работе начинают ощущаться ограничения. Снижается качество сложных текстов, появляются лимиты на количество запросов, отсутствуют расширенные инструменты анализа, а скорость обработки может быть ниже. Для эпизодического использования этого достаточно, но при профессиональной работе бесплатный функционал быстро становится узким.

Платная версия превращает сервис из интересного помощника в полноценный рабочий инструмент. Пользователи получают доступ к более мощным моделям ответов, глубокой аналитике, генерации больших текстов без потери качества, поддержке программирования и работе со структурированными данными. Также становятся доступны расширенные инструменты маркетинга, создание стратегий продвижения, работа с таблицами и приоритетная скорость обработки запросов. Для фрилансеров, копирайтеров, маркетологов, дизайнеров и начинающих предпринимателей это означает экономию времени и прямое увеличение дохода. Во многих случаях один сервис фактически заменяет несколько отдельных инструментов и образовательных платформ.

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8
Российская ОС: код доверия

По наблюдениям сервиса GetPayAll, чаще всего сервис используется для входа в такие направления, как копирайтинг, маркетинг, дизайн, аналитика данных, программирование начального уровня, переводы и онлайн-образование. При этом значительная часть пользователей не уходит полностью из старой профессии, а комбинирует навыки. Например, бухгалтер начинает оказывать финансовые консультации онлайн, а преподаватель запускает собственные курсы или обучающие проекты. ChatGPT выступает не заменой профессии, а ускорителем трансформации.

Сервис редко становится единственным источником заработка, его роль скорее заключается в ускорении процессов и расширении возможностей. Пользователь быстрее осваивает новые инструменты, учится формировать предложения для клиентов, оптимизирует рабочие задачи и снижает количество рутинных операций. ChatGPT часто используется как помощник при подготовке коммерческих предложений, создании презентаций, запуске личных проектов и изучении новых программ. В результате человек начинает зарабатывать не за счет одной узкой компетенции, а благодаря гибкому набору навыков и более высокой скорости работы.

В итоге ChatGPT постепенно перестает быть просто нейросетью для ответов на вопросы. Для многих россиян он становится инструментом профессионального роста, смены сферы деятельности и увеличения дохода.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Экономия на закупках и уменьшение складских запасов: как эффективно управлять НСИ

Россияне внезапно остались без обновлений Linux и Windows. Зацепило даже отечественные Astra Linux, «Альт» и «Ред ОС»

Александр Светкин, Microsoft: Роль ИИ смещается от обнаружения аномалий к помощи в устранении инцидентов

Выручка «Яндекса» за 2025 г. выросла на треть. Компания научилась использовать ИИ в рекламе

Видеоконференции как основной инструмент бизнеса: критерии выбора в 2026 году

«Авито» запустит собственную рекламную сеть и будет продавать рекламу на сторонних ресурсах

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще