MOLL Y/X: браузерное расширение, которое защищает данные компаний при работе с ChatGPT

Российские компании столкнулись с новым риском информационной безопасности: сотрудники массово копируют рабочие документы в публичные ИИ-сервисы, создавая неуправляемый канал утечки персональных данных. На рынке появилось браузерное расширение MOLL Y/X, автоматически анонимизирующее чувствительную информацию прямо на устройстве пользователя.

Расширение локально распознает и заменяет ФИО, телефоны, адреса и паспортные данные на маркеры ([PERSON_1], [ADDRESS_1]) перед отправкой в ChatGPT, Gemini и другие LLM. Исходные данные не покидают компьютер, а ИИ получает обезличенный текст с сохраненной структурой.

«Главный урок был жесткий и очень практичный: люди не перестанут пользоваться публичными ИИ (в т.ч. зарубежными), если он дает им кратный прирост скорости и дешево. Значит, пытаться "победить" это запретами - тупиковая стратегия. Поэтому в MOLL Y/X мы сделали наоборот: не запрещать, а обезопасить сам момент отправки. Нажал кнопку или Ctrl+M - данные стали маркерами; получил ответ - вернул реальные значения локально. Для сотрудника это удобно, для бизнеса это управляемый риск и нормальный путь к масштабному внедрению ИИ», - сказал сооснователь MOLL Y/X Валентин Микляев.

Наибольший спрос на решение фиксируется в финансовом секторе, юридических подразделениях и HR - отраслях с высокой долей текстовой рутины и строгими требованиями по защите персональных данных (152-ФЗ).

MOLL Y/X не требует установки серверов или изменения ИТ-инфраструктуры. Расширение встраивается в привычный интерфейс, делая безопасный сценарий самым быстрым для сотрудника.