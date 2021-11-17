Google сломался и обвалил половину интернета
В Google произошел масштабный сбой облачного сервиса, потянувший за собой сбои десятков сайтов и сервисов по всему миру. Перестали работать Spotify, Etsy и другие популярные проекты, в том числе и в России. Google удалось устранить проблему, но отголоски этого «шторма» все еще ощущаются в ряде регионов мира.
Google все поломал
Пользователи из России и целого ряда других стран мира пожаловались на работу сервисов Google. Больше всего нареканий вызвала недоступность поиска, но также не работали или работали с перебоями Gmail и другие проекты интернет-гиганта.
Сбой в работе Google повлек за собой падение и других популярных в России и мире сервисов и сайтов. К примеру, пострадали музыкальный сервис Spotify, работающий в России с лета 2020 г., а также площадка электронной коммерции Etsy, фитнес-сервисы Fitbit и др.
Согласно порталу DownDetector, штормить Google, а за ним и половину всего интернета начало 16 ноября 2021 г. в 20:00 по московскому времени. К 21:00 количество жалоб почти достигло 3000, из которых 73% касались работы различных сервисов корпорации. 14% жаловались на работу поиска, еще у 13% все сервисы открывались, но залогиниться в них под своим аккаунтом они не могли.
По утверждению Google, на 9:30 утра 17 ноября 2021 г. по Москве сбой в работе был устранен. Тем не менее, некоторые сайты, недоступные из-за интернет-гиганта вечером и ночью, по-прежнему открываются через раз, ссылаясь на неполадки у Google.
Два часа на устранение
По данным самой Google, специалисты корпорации смогли устранить проблему за 1 час и 49 минут. Она крылась в облачном сервисе Google Cloud, третьем по популярности в мире с долей 9% на II квартал 2021 г. (статистика Statista.com).
В компании утверждают, что первоначально неполадка возникла в сервисе Google Cloud Load Balancing (GCLB), и в дальнейшем она повлияла на работу сразу нескольких связанных с ним сервисов из состава Google Cloud. Сайты, размещающиеся в облаках Google, выдавали ошибку 404 при попытке зайти на них.
Согласно предварительному анализу, основной причиной проблемы была скрытая ошибка в службе конфигурации сети. Другие подробности пока неизвестны, но Google утверждает, что ее эксперты предприняли все необходимые меры для того, чтобы проблема не возникла вновь. Тем не менее, всего одной ошибки в конфигурации хватило, чтобы временно вывести из строя, по меньшей мере, семь сервисов и функций облака Google.
Масштабы случившегося
Google не скрывает, что сбой в ее облаке повлек за собой поломку популярных сервисов в масштабах всего мира. Тем не менее, по данным компании, основной удар приняли на себя жители США.
Согласно DownDetector, даже на 9:30 утра 17 ноября 2021 г. по Москве в ряде штатов Google продолжает работать с перебоями. В Европе и России неполадки тоже наблюдаются, но в меньших масштабах.
Статистика DownDetector гласит, что больше всего жалоб на работу Google было зафиксировано не только в США, но также в Великобритании, Германии, Испании, Канаде и Нидерландах. Определенный вклад внесли и жители России.
Помимо этого, в общем списке пострадавших отметились пользователи из Бельгии, Ирландии, Испании, Италии и Франции. К примеру, на работу Spotify чаще всего жаловались именно американцы. У многих не запускалось мобильное приложение, у других оно открывалось, но не подключалось к серверам.
Ненадежный Google
Google по-крупному сломала интернет во второй раз за неделю, хотя данная поломка была гораздо крупнее по своим масштабам, нежели предыдущая. 12 ноября 2021 г. примерно в 12:00 по Москве пользователи стали жаловаться на недоступность почты Gmail, видеосервиса YouTube, поисковика Google и ряда других проектов американского интернет-гиганта.
Россию этот «кибершторм» почти не зацепил. Хуже всего пришлось европейцам, в особенности британцам, голландцам, испанцам, итальянцам и французам. В общей сложности за первую половину ноября 2021 г. DownDetector зафиксировал семь сбоев в работе Google, как небольших, так и глобальных.
Очень хрупкое творение человека
Интернет, ставший для сотен миллионов людей инструментом заработка денег, в особенности на фоне пандемии коронавируса, можно сломать за считанные секунды. Это отчетливо видно на примере сбоя Google, но существует и масса других доказательств.
К примеру, в июле 2021 г. CNews писал, что буквально одна-единственная компания сумела за мгновения поломать сервисы Google, Apple, Amazon и др.
Всемирная паутина работала с серьезными перебоями в течение часа. Устроила все это «представление» компания Akamai, владеющая DNS-сервисом Edge DNS. Ее специалисты проводили обновление ПО данного сервиса, в ходе которого допустили ошибку, в результате которой Edge DNS на время отошел в лучший из кибермиров. Реанимировать его получилось лишь спустя час.
В августе 2020 г. успешную попытку уничтожить весь интернет предпринял крупный провайдер CenturyLink. 30 августа 2020 г. перестали открываться сервисы и сайты Google, Cloudflare, Amazon, Microsoft и других компаний. Сотрудники компании неправильно настроили сетевое оборудование, что сломало Сеть на несколько часов. На фоне случившегося глобальный трафик просел на 3,5%.
CenturyLink учинила один из крупнейших сбоев интернета за всю историю его существования. Но прежде, чем сломать Всемирную паутину, компания сперва потренировалась на американском ее сегменте.
В конце декабря 2018 г., как сообщал CNews, CenturyLink оставила без интернета жителей всех американских штатов. Доступа не было не только в Сеть – люди даже не могли дозвониться до экстренной службы 911. На устранение неполадки столь крупной компании потребовалось больше суток