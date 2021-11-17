Google сломался и обвалил половину интернета

В Google произошел масштабный сбой облачного сервиса, потянувший за собой сбои десятков сайтов и сервисов по всему миру. Перестали работать Spotify, Etsy и другие популярные проекты, в том числе и в России. Google удалось устранить проблему, но отголоски этого «шторма» все еще ощущаются в ряде регионов мира.

Google все поломал

Пользователи из России и целого ряда других стран мира пожаловались на работу сервисов Google. Больше всего нареканий вызвала недоступность поиска, но также не работали или работали с перебоями Gmail и другие проекты интернет-гиганта.

Сбой в работе Google повлек за собой падение и других популярных в России и мире сервисов и сайтов. К примеру, пострадали музыкальный сервис Spotify, работающий в России с лета 2020 г., а также площадка электронной коммерции Etsy, фитнес-сервисы Fitbit и др.

Глобальная сеть запросто может обвалиться по вине всего лишь одной компании

Согласно порталу DownDetector, штормить Google, а за ним и половину всего интернета начало 16 ноября 2021 г. в 20:00 по московскому времени. К 21:00 количество жалоб почти достигло 3000, из которых 73% касались работы различных сервисов корпорации. 14% жаловались на работу поиска, еще у 13% все сервисы открывались, но залогиниться в них под своим аккаунтом они не могли.

Количество жалоб росло молниеносно

По утверждению Google, на 9:30 утра 17 ноября 2021 г. по Москве сбой в работе был устранен. Тем не менее, некоторые сайты, недоступные из-за интернет-гиганта вечером и ночью, по-прежнему открываются через раз, ссылаясь на неполадки у Google.

Два часа на устранение

По данным самой Google, специалисты корпорации смогли устранить проблему за 1 час и 49 минут. Она крылась в облачном сервисе Google Cloud, третьем по популярности в мире с долей 9% на II квартал 2021 г. (статистика Statista.com).

В компании утверждают, что первоначально неполадка возникла в сервисе Google Cloud Load Balancing (GCLB), и в дальнейшем она повлияла на работу сразу нескольких связанных с ним сервисов из состава Google Cloud. Сайты, размещающиеся в облаках Google, выдавали ошибку 404 при попытке зайти на них.

Google пока не раскрывает всех подробностей произошедшего

Согласно предварительному анализу, основной причиной проблемы была скрытая ошибка в службе конфигурации сети. Другие подробности пока неизвестны, но Google утверждает, что ее эксперты предприняли все необходимые меры для того, чтобы проблема не возникла вновь. Тем не менее, всего одной ошибки в конфигурации хватило, чтобы временно вывести из строя, по меньшей мере, семь сервисов и функций облака Google.

Масштабы случившегося

Google не скрывает, что сбой в ее облаке повлек за собой поломку популярных сервисов в масштабах всего мира. Тем не менее, по данным компании, основной удар приняли на себя жители США.

Восстановить стабильность работы интернета по всему миру Google пока не удалось

Согласно DownDetector, даже на 9:30 утра 17 ноября 2021 г. по Москве в ряде штатов Google продолжает работать с перебоями. В Европе и России неполадки тоже наблюдаются, но в меньших масштабах.

Статистика DownDetector гласит, что больше всего жалоб на работу Google было зафиксировано не только в США, но также в Великобритании, Германии, Испании, Канаде и Нидерландах. Определенный вклад внесли и жители России.

В России последствия сбоя в Google Cloud почти незаметны

Помимо этого, в общем списке пострадавших отметились пользователи из Бельгии, Ирландии, Испании, Италии и Франции. К примеру, на работу Spotify чаще всего жаловались именно американцы. У многих не запускалось мобильное приложение, у других оно открывалось, но не подключалось к серверам.

Ненадежный Google

Google по-крупному сломала интернет во второй раз за неделю, хотя данная поломка была гораздо крупнее по своим масштабам, нежели предыдущая. 12 ноября 2021 г. примерно в 12:00 по Москве пользователи стали жаловаться на недоступность почты Gmail, видеосервиса YouTube, поисковика Google и ряда других проектов американского интернет-гиганта.

Семь сбоев за две недели - таков результат Google

Россию этот «кибершторм» почти не зацепил. Хуже всего пришлось европейцам, в особенности британцам, голландцам, испанцам, итальянцам и французам. В общей сложности за первую половину ноября 2021 г. DownDetector зафиксировал семь сбоев в работе Google, как небольших, так и глобальных.

Очень хрупкое творение человека

Интернет, ставший для сотен миллионов людей инструментом заработка денег, в особенности на фоне пандемии коронавируса, можно сломать за считанные секунды. Это отчетливо видно на примере сбоя Google, но существует и масса других доказательств.

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К примеру, в июле 2021 г. CNews писал, что буквально одна-единственная компания сумела за мгновения поломать сервисы Google, Apple, Amazon и др.

Всемирная паутина работала с серьезными перебоями в течение часа. Устроила все это «представление» компания Akamai, владеющая DNS-сервисом Edge DNS. Ее специалисты проводили обновление ПО данного сервиса, в ходе которого допустили ошибку, в результате которой Edge DNS на время отошел в лучший из кибермиров. Реанимировать его получилось лишь спустя час.

В августе 2020 г. успешную попытку уничтожить весь интернет предпринял крупный провайдер CenturyLink. 30 августа 2020 г. перестали открываться сервисы и сайты Google, Cloudflare, Amazon, Microsoft и других компаний. Сотрудники компании неправильно настроили сетевое оборудование, что сломало Сеть на несколько часов. На фоне случившегося глобальный трафик просел на 3,5%.

CenturyLink учинила один из крупнейших сбоев интернета за всю историю его существования. Но прежде, чем сломать Всемирную паутину, компания сперва потренировалась на американском ее сегменте.

В конце декабря 2018 г., как сообщал CNews, CenturyLink оставила без интернета жителей всех американских штатов. Доступа не было не только в Сеть – люди даже не могли дозвониться до экстренной службы 911. На устранение неполадки столь крупной компании потребовалось больше суток