«Спецтек» автоматизирует управление обходами оборудования на ААТЗ

Специалисты НПП «Спецтек» и Ангарского азотно-тукового завода начали работы по проекту внедрения электронной системы обходов оборудования завода. Система реализуется на веб-платформе c использованием мобильного приложения TRIM-Mobile.

Электронная система обходов оборудования (ЭСО) – это многопользовательская система для распределенного сбора, учета и упорядочения данных о результатах обходов, осмотров оборудования и контроля технологических параметров его работы с использованием мобильных устройств и веб-технологий.

Работа в ЭСО предполагает, что линейный персонал в процессе обхода использует смартфон (планшет) с приложением TRIM-Mobile. С его помощью персонал получит удалённый доступ к данным по оборудованию и сможет вводить информацию в заводскую базу данных, находясь при этом в цеху, рядом с оборудованием. В свою очередь, руководители будут получать оперативную информацию по обходам и осмотрам непосредственно из производственной зоны, основывать на ней свои решения в области технической эксплуатации, а также смогут в реальном масштабе времени контролировать выполнение осмотров и соблюдение маршрутов обходов.

Стартовой площадкой проекта на ААТЗ стал производственный участок неконцентрированной азотной кислоты (НАК) цеха 33/36. К настоящему времени специалисты НПП «Спецтек» выполнили обследование на территории завода, собрали исходные данные для настройки системы и подготовки базы данных, обучили сотрудников завода формировать электронные описания обходов по специальному шаблону, а последние приступили к заполнению шаблонов обходов информацией по содержанию, маршрутам обходов и параметрам осмотров.

В дальнейшем участникам проекта предстоит обеспечить создание базы данных объектов осмотра путем выгрузки данных из системы «Галактика ERP» и загрузки их в создаваемую систему, а также загрузить в ЭСО данные из шаблонов обходов.

Компания НПП «Спецтек» поставит заказчику NFC-метки для идентификации объектов осмотра, мобильные устройства в защищенном исполнении, а также лицензию на использование программного обеспечения TRIM на 14 пользователей, включая исполнителей обходов. Программное обеспечение TRIM будет развернуто на стационарных рабочих местах и на мобильных устройствах. Будет также реализован доступ пользователей к функциональности TRIM через веб-браузер.

Силами завода на оборудовании участка НАК будет размещено 100 NFC-меток, а специалисты НПП «Спецтек» привяжут эти метки к объектам осмотра в базе данных. Это позволит исполнителям обходов осуществлять автоматическую идентификацию объектов осмотра по NFC-меткам, и получать по ним информацию из базы данных с выводом на экран мобильного устройства. Также НПП «Спецтек» разработает модуль интеграции, который обеспечит обмен данными между ЭСО и системой «Галактика ERP».

Предполагается, что успешная реализация проекта даст возможность развития системы и последующего охвата всего производства Ангарского азотно-тукового завода. Ранее аналогичная система была успешно внедрена на КАО «Азот».