НБИ завершило проект по развитию информационной системы оптимизации работы на ОРЭМ на ТЭЦ «ТГК-1»

НБИ выполнен проект по развитию информационной системы оптимизации работы на ОРЭМ (СОР ОРЭМ) на ТЭЦ «ТГК-1».

Проект выполнялся с целью приведения в соответствие СОР ОРЭМ актуальным требованиям и особенностям рынков электроэнергии, адаптации функционала под внутренние требования бизнес-процессов заказчика.

В рамках проекта были выполнены задачи: разработан механизм расчета ВСВГО и распределения тепловой нагрузки между ПСУ, ПГУ и ГТУ четырех ТЭЦ (Центральная ТЭЦ, Первомайская ТЭЦ, Автовская ТЭЦ и Южная ТЭЦ), объединённых в единый тепловой узел, с учетом возможной недовыработки электроэнергии и/или неоплаты мощности поставляемой по договорам КОМ; реализован механизм прогнозирования отпуска тепла на сутки вперед (РСВ), с учетом прогноза цен РСВ; доработан интерфейс вывода отчетных форм для пользователей; автоматизировано формирование производственной программы в рамках среднесрочного планирования (с расчетом за каждые сутки месяца) и долгосрочного планирования (с расчетом за каждые сутки года) с возможностью изменения пользователем выработки по каждой ТЭЦ; произведена привязка файлов передачи технологических параметров из ОИК «СК-2007»; реализован расчет посуточного маржинального дохода электростанции при формировании производственной программы.

Реализация данного проекта позволила заказчику комплексно подойти к решению задач по повышению эффективности работы электростанций, оптимально формировать производственную программу с учетом максимального маржинального дохода от реализации электрической и тепловой энергии.