«Росэлектроника» поставила «несгораемые» системы наблюдения для одной из крупнейших ТЭЦ Сибири

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил для Красноярской ТЭЦ-1, одной из крупнейших теплоэлектростанций Сибири, цифровые термостойкие системы видеонаблюдения. Таким оборудованием оснащаются камерные топки паровых котлов, где происходит факельное сжигание топлива при температуре 1400-1600 °С. Цифровая видеокамера выдерживает экстремальную термическую нагрузку и ведет непрерывный мониторинг в режиме реального времени.

Стабильная работа камеры обеспечена надежной защитой, которая включает двухконтурный кожух с водяным охлаждением. Для предотвращения попадания на оптику пыли и пламени пространство перед защитным стеклом объектива обдувается сжатым воздухом. В случае возникновения аварийной ситуации, например, отключения воды, воздуха или питания, активируется световая и звуковая сигнализация, а камера автоматически выводится из высокотемпературной зоны.

«Объекты энергоснабжения относятся к критически важной инфраструктуре, где необходим постоянный контроль всех технологических процессов, в том числе – проходящих при высоких температурах. Спецоборудование «Росэлектроники» способно функционировать в самом «сердце» ТЭЦ, камерной топке парового котла, где температура может достигать 1600 °С. Применение обычных средств наблюдения здесь невозможно, однако мониторинг осуществляться должен. Несвоевременное обнаружение неполадки факела может привести к ЧП и потере эффективности работы всей теплоэлектростанции», – сказал исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

Система наблюдения, разработанная НИИПТ «Растр» (входит в «Росэлектронику»), передает видеосигнал на операторский пульт и архивирует изображение. С помощью специального программного обеспечения оператор может устанавливать настройки камеры: регулировать экспозицию, баланс белого, а также проводить масштабирование и глубокое контрастирование.

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«Мы предлагаем предприятиям металлургической, стекольной, топливно-энергетической промышленности современные цифровые комплексы для дистанционного контроля за сложными технологическими процессами на производственных объектах. Оборудование изготовлено в соответствии с международными стандартами промышленной безопасности и предназначено для экстремальных условий эксплуатации», – сказала исполнительный директор НИИПТ «Растр» Ольга Кротова.

В составе «Ростеха» НИИПТ «Растр» занимается разработкой и изготовлением телевизионной аппаратуры для промышленных объектов. Изделиями института оснащены предприятия металлургической, нефтегазоперерабатывающей, химической, атомной, лесной, стекольной отраслей, корабли торгового и промыслового флотов, правительственные учреждения в нашей стране и за рубежом.