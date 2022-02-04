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Schneider Electric купила технологическую платформу Zeigo для борьбы с изменением климата

Schneider Electric, специализирующаяся на предоставлении цифровых решений в области управления электроэнергией, автоматизации и устойчивого развития, объявила о приобретении стартапа, технологичной платформы Zeigo, созданной для борьбы с изменением климата. Платформа поможет усилить цифровые возможности компании в области консультирования по вопросам энергетики, устойчивого развития и экологических товаров. Она пополнит портфель услуг и решений Schneider Electric в области экологически чистой энергии и поможет ей в проведении цифровой трансформации в энергетике.

Компании сталкиваются с растущим давлением, заставляющим их заниматься декарбонизацией, поскольку климатические риски растут, а глобальные амбиции по совершению энергетического перехода становятся все выше. На протяжении последних 10 лет одним из наиболее распространенных и эффективных способов начать декарбонизацию для компаний были соглашения по закупке возобновляемой энергии (PPA). На сегодняшний день организации приобрели на добровольной основе более 77 ГВт ветряной, солнечной и геотермальной энергии посредством PPA.

Ожидается, что спрос на PPA будет увеличиваться по мере того, как во всем мире растут амбиции по обеспечению нулевых выбросов. Более 2 тыс. компаний уже присоединились к инициативе Science based Targets Initiative, чтобы сопоставить свои цели по декарбонизации со сценарием глобального потепления на 1,5°C. Более 300 корпораций присоединились к бизнес-инициативе Climate Group под названием RE100, взяв на себя обязательство использовать в своей деятельности только возобновляемую энергию. Все это позволяет Bloomberg New Energy Finance прогнозировать возникновение дефицита возобновляемой энергии среди корпораций в объеме 269 ТВтч к 2030 г.

Закупка возобновляемой энергии – это трудоемкий и сложный процесс, требующий серьезной экспертной оценки проектов и рисков, а также одобрения заинтересованных сторон, в том числе советов директоров корпораций. Объединив возможности искусственного интеллекта Zeigo со своими консультационными услугами, Schneider Electric применит общий опыт и экспертизу в процессе закупок энергии и экологических товаров, что идеально дополнит существующие решения Schneider Electric для агрегации и цифровые платформы EcoStruxure Resource Advisor и NEO Network.

«Будучи крупнейшим в мире консультантом корпораций в области закупок возобновляемой энергии, мы знаем, что скорость и сложность являются двумя барьерами, препятствующими их выходу на рынок PPA, – отметил Стив Уилхайт, старший вице-президент подразделения «Устойчивый бизнес» Schneider Electric. – Добавив к нашему текущему портфелю услуг и решений технологии и команду Zeigo, мы сможем оказывать еще большую помощь нашим заказчикам по всему миру».

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