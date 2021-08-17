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МТС «оцифрует» приборы учета в 100 жилых домах Академгородка в Новосибирске

МТС и ФГБУ ЖКУ Новосибирского научного центра (ННЦ) запустили проект по удаленному мониторингу коммунальных услуг в жилых домах. На первом этапе МТС оснастит IoT-модемами (Internet of things, интернет вещей) придомовые датчики и счётчики для автоматизированного учета электроэнергии, тепла и воды в 100 многоквартирных домах на территории Академгородка и Нижней Ельцовки.

Первые IoT-модемы МТС установила в счетчиках жилого дома по адресу Русская, 40. Умные устройства в онлайн-режиме снимают показания с домовых приборов учета и по защищенным каналам связи передают данные в систему мониторинга ЖКУ ННЦ. Использование умных приборов позволит фиксировать любые отклонения в параметрах приборов учета — повышение/понижение температуры, отключение, перерасход электроэнергии, резкие скачки в напряжении. Это позволит службам ЖКУ максимально быстро реагировать на внештатные ситуации.

«Сегодня в общей сложности более 20 тыс. SIM-карт МТС, установленных в ресурсоснабжающих компаниях, обеспечивают работоспособность инфраструктуры Новосибирска. Управляющие компании и сбытовые организации благодаря внедрению интернета вещей могут онлайн контролировать расход коммунальных ресурсов, дистанционно получая информацию с удалённых объектов, что, по нашей оценке, сокращает затраты компаний на 25%», — сказал директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

«Снятие и передача показаний в автоматическом режиме, исключает человеческий фактор и делает этот процесс полностью прозрачным и безошибочным. Благодаря внедрению интернета вещей станут прозрачными и расчеты потребителей коммунальных услуг, и расчеты управляющих компаний с ресурсоснабжающими организациями, так как каждая из сторон видит реальные объемы потребления ресурсов. На основании собранных данных мы можем проводить анализ и контролировать объем потребляемых ресурсов, что дает возможность снизить издержки», — отметил ВРИО директор ЖКУ ННЦ Валерий Кисс.

Работа ведется в рамках реализации федеральной программы по цифровизации городского хозяйства и внедрению передовых инженерных решений «Умный город».

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