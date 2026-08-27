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СибГУТИ, «Элрон» и «Базальт СПО» объединяют усилия для подготовки ИТ-кадров и развития отечественной электроники

«Базальт СПО», разработчик системного ПО на базе собственной платформы разработки, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) и производитель вычислительных платформ «Элрон» заключили соглашение о сотрудничестве.

Цель соглашения — подготовка ИТ-кадров и развитие отечественных технологий. Стороны будут готовить совместные образовательные, методические и исследовательские проекты, обмениваться опытом по вопросам их применения и внедрения в практическую деятельность, а также проводить конференции и привлекать студентов к разработке российских решений.

«Сотрудничество с «Базальт СПО» и «Элрон» — важный шаг в развитии практико-ориентированного образования. Студенты смогут работать с реальным российским «железом» и программным обеспечением, что позволит им быстрее адаптироваться к требованиям индустрии», — отметил ректор СибГУТИ Юрий Зазуля.

«Сотрудничество с СибГУТИ и «Базальт СПО» – это вклад в создание полностью российской технологической цепочки. Вместе с партнерами мы формируем среду, где студенты, разработчики и инженеры могут работать с российским стеком решений — от нашей аппаратной платформы до ОС «Альт». Это и есть настоящая импортонезависимость, построенная на открытости и сотрудничестве», — сказал Иван Лебедев, руководитель компании «Элрон».

Партнерство объединяет три ключевые компетенции: «Базальт СПО» — разработчик единой экосистемы российских решений «Альт», включенных в реестр отечественного ПО; СибГУТИ — один из ведущих отраслевых высших учебных заведений, подведомственных Минцифры России, ключевой поставщик кадров для отрасли связи; «Элрон» — разработчик и производитель вычислительных платформ на российских микроконтроллерах и процессорах, резидент Академпарка.

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Для координации взаимодействия будет создана рабочая группа.

«Подписание соглашения с СибГУТИ и новосибирской компании "Элрон" — очередной шаг в системной работе по подготовке ИТ-кадров. В рамках нового партнерства студенты смогут развивать практические навыки работы в проектах по созданию ПАК на ОС "Альт" и элементной базе производства "Элрон", а также тестировать наши решения на российских одноплатных компьютерах. Это позволит готовить специалистов, востребованных на рынке, и усилит кадровый потенциал Новосибирской области», — сказала Надежда Кострюкова, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти «Базальт СПО».

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